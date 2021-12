Christine Prayon über Sponsoring in der Evangelischen Kirche „Mit Hochdruck ins Himmelreich“

Ökumenische – also konfessionsübergreifende – Gottesdienste gibt es schon länger. Das Feiern ökonomischer Gottesdienste ist dagegen relativ neu. Was es damit genau auf sich hat, erläutert Kabarettistin Christine Prayon am Beispiel des gerade zu Ende gegangenen Evangelischen Kirchentags in Berlin.