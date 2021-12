Redaktion 14.07.2016

Christine Prayon und Helge Thun über Stress unter Parteifreunden „Aber ich kann länger als Sie!“

Die Sommerpause an der Satire-Front dauert an. Aber was macht das schon, wenn es auf You-Tube so kostbare Perlen gibt wie diese Loriot-Badewannen-Sketch-Parodie mit Christine Prayon und Helge Thun? Zurücklehnen, „Leutheusser-Schnarrenberger“ und „Dr. Rösler“ durch „Merkel“ und „Seehofer“ ersetzen und genießen.