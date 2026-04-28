Vor einem Vierteljahrhundert startete Christoph Bergweiler bei JP Morgan Asset Management – und blieb. Zeit für 25 Fragen zum Firmenjubiläum von DI-Herausgeber Malte Dreher.

25 Jahre bei JP Morgan AM Christoph Bergweiler: „Hatte es nicht so geplant, aber gute Gründe zu bleiben“

Christoph Bergweiler feiert bei JP Morgan Asset Management sein 25-jähriges Jubiläum und wir gratulieren: Es gibt Persönlichkeiten, die wirken, als seien sie schon immer da gewesen. Gerade in einer überschaubaren Branche wie dem Umfeld Finanzen werden solche Konstanten besonders sichtbar. Christoph Bergweiler von JP Morgan Asset Management ist ohne Zweifel eine dieser Persönlichkeiten.

Umso mehr freut es uns, anlässlich seines 25-jährigen Jubiläums bei JP Morgan Asset Management mit ihm unseren Jubiläums-Fragenkatalog zu durchlaufen: 25 Fragen – persönlich, beruflich und mit Blick auf ein Vierteljahrhundert in der Branche.

Bergweiler reiht sich damit in eine exklusive Runde ein. Vor ihm standen erst Selina Piening (30 Jahre) und Herausgeber Malte Dreher selbst (20 Jahre) Rede und Antwort. Bergweiler ist damit der Dritte im Bunde.

Malte Dreher: Christoph, was waren deine ersten bewussten Erfahrungen mit Geld?

Christoph Bergweiler: Um ehrlich zu sein, kamen die erst etwas später. Ich bin in einem kleinen Dorf an der Mosel aufgewachsen, wo es einen kleinen Laden gab. Ich konnte dort anschreiben lassen und am Monatsende hat mein Vater die Rechnung für uns als Familie beglichen. Das Thema Geld war also zuerst eher abstrakt.

Wie viel Taschengeld hast du bekommen – und wofür hast du es ausgegeben?

Bergweiler: Mit dem Wechsel auf ein Internat gab es wöchentlich Taschengeld, abgestimmt auf die Klassenstufe, also in der 5. Klasse gab es 5 DM und so weiter. Davon habe ich Freibadbesuche oder das nächste Yps-Heft bezahlt.

Hast du schon in der Schulzeit gearbeitet oder Ferienjobs gemacht?

Bergweiler: Ich komme aus einer Winzerfamilie, da gab es immer Bedarf an „helfenden Händen“ im Weinberg. Dies wurde mit einem extra Taschengeld belohnt.

Wann hast du zum ersten Mal den echten Wert von selbst verdientem Geld gespürt?

Bergweiler: Als ich älter wurde, konnte ich dann zusätzlich in der Apotheke meiner Mutter arbeiten. Das Geld, das ich hiermit zusammengespart hatte, habe ich für eine Reise genutzt, an die ich heute noch gern zurückdenke. Und zwar haben wir eine Schulfreizeit in einem Naturreservat in Ungarn verbracht und im Anschluss bin ich mit ein paar Freunden nach Budapest gefahren. Es war der Sommer 1989, noch gab es den Eisernen Vorhang, aber der „Wind of Change“ war schon spürbar. Mir ist zum ersten Mal diese andere Kultur in dem anderen System bewusst geworden und was Freiheit bedeutet.

Wann war dir klar, dass dein Weg in die Finanzwelt führen würde?

Christoph Bergweiler: 25 Jahre bei JP Morgan AM

Bergweiler: Interessanterweise haben gleich mehrere Verwandte ihren Weg aus unserem Winzerdorf in die Finanzwelt gefunden und meinen Weg inspiriert.

Und wie bewusst hast du dich damals für das Asset Management entschieden?

Bergweiler: Mein erster Job nach dem Studium war im Kreditgeschäft der IKB Deutsche Industriebank in Düsseldorf. Bereits nach wenigen Monaten bei dieser damals erstklassig im Mittelstand verankerten Bank wurde mir klar, dass dieses Geschäft zu margenschwach ist. Zumal es sehr viel Wettbewerb um die guten Adressen durch unser Drei-Säulen-Bankenmodell gab. So bin ich schon nach etwas mehr als einem Jahr ins Asset Management gewechselt. Das war eine recht einfache Entscheidung – die schwierigere Frage war für mich vielmehr: Vertrieb oder Produktseite?

Erinnerst du dich an deinen ersten Anzug und wann hast du ihn zum ersten Mal gerne getragen?

Bergweiler: Den ersten Anzug trug ich vermutlich zur Kommunion und damals war das natürlich ein ungewohntes Gefühl. Im Internat hatten wir in der Unterstufe dann täglich als Ritual zum Abendessen eine Schuluniform an; die wurde ganz selbstverständlich von allen getragen und somit wurde es schnell zur Routine. Und ja, ich trage heute immer noch gern Anzug!

Du stehst ja durchaus öfter mal im Anzug mit beiden Händen in den Taschen. Kannst du dir vorstellen, dass der ein oder andere aus Deinem Umfeld in der Finanzszene diese Pose schon mal – bewusst oder unbewusst – nachgemacht hat?

Bergweiler: Ich stecke tatsächlich gern die Hände in die Jackettaschen, aber ich denke nicht, dass diese Gewohnheit Nachahmer findet.

Was müsste passieren, damit wir ein Foto von dir im Jogginganzug bekommen?

Bergweiler: Samstag vormittags versuche ich sehr konstant in ein kleines Gym in Frankfurt zu gehen. Dort stehen die Chancen entsprechend gut, mich mit Hoodie und Sportsachen zu sehen.

25 Jahre bei einem Arbeitgeber sind in deiner Branche selten. Wann hast du gemerkt, dass Treue für dich ein Wert ist?

Bergweiler: Nach meinem schnellen Wechsel vom ersten Job hatte ich bei JP Morgan Asset Management fast sofort das Gefühl, angekommen zu sein. Zusammen mit meinem damaligen Chef, Peter Schwicht, haben wir nach der Fusion von JP Morgan und Chase Fleming die Chance gesehen, für unterschiedliche Kunden Mehrwert bieten zu können, wenn wir uns sehr genau auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der verschiedenen Vertriebskanäle fokussieren – mit einer einheitlichen DNA aller Teammitglieder. Dass es dann 25 Jahre werden, hatte ich nicht bewusst geplant, aber ich habe mich immer wieder in anderen Bereichen einbringen und neuen Herausforderungen stellen dürfen.

Viele wechseln gezielt, um schneller voranzukommen. Warum hast du dich für einen anderen Weg entschieden?

Bergweiler: Ich habe das Privileg, in einem sehr stabilen Team mit vielen Kolleginnen und Kollegen zu arbeiten, die ihre Rolle schon sehr lange ausfüllen. Wichtig ist mir, dass wir auf allen Ebenen eine gute Partnerschaft im Team haben. Für mich haben sich immer wieder spannende Möglichkeiten ergeben; ein globales Unternehmen bietet ja interessante Entwicklungsmöglichkeiten. Gleichzeitig gibt es viele im Team, die innerhalb ihrer jeweiligen Rolle geblieben und darin gewachsen sind. Wer denkt, es ist sinnvoller, für den nächsten Schritt in ein anderes Unternehmen zu wechseln, weil es dann schneller vorangeht, soll dies tun.

Gab es Momente, in denen du über einen Wechsel nachgedacht hast?

Bergweiler: Bisher nicht.

Wenn du nicht arbeitest, wo findet man dich?

Bergweiler: Meine Familie ist mein großer Anker. Und wenn es die Zeit von uns allen erlaubt, verbringen wir gern Zeit in den Bergen.

Was sind die kleinen Freuden deines Alltags, die oft unter dem Radar laufen?

Bellringing-Zeremonie an der Frankfurter Börse | Bildquelle: Joppe PR

Bergweiler: Eine regelmäßige Freude ist, in Ruhe am Wochenende lesen zu können – Zeitungen, die liegen geblieben sind, Magazine, aber auch Bücher. Zudem freue ich mich mit zunehmendem Alter über regelmäßige Bewegung. Eine seltenere, aber umso größere Freude ist es, jedes Jahr im Oktober in einer kleinen Runde von Freunden für drei Tage eine neue Weinregion zu erkunden.

Was wäre aus dir geworden, wenn es die Finanzbranche nicht gegeben hätte?

Bergweiler: Vermutlich hätte ich etwas Unternehmerisches versucht – strategische Planungen und dann die konkrete Umsetzung haben mich immer gereizt.

Gab es jemals einen echten Plan B?

Bergweiler: Nicht wirklich – ich habe mich immer voll und ganz auf Plan A konzentriert. Wer zu stark an Plan B oder C arbeitet, ist vielleicht nicht genug von Plan A überzeugt.

Wem verdankst du rückblickend einen entscheidenden Teil deiner Karriere?

Bergweiler: Das ist ein Zusammenspiel vieler Personen. Ein großer Dank gilt zuerst meiner Familie, die immer Verständnis hatte, dass ich gern und viel gearbeitet habe – und dann einer Organisation, die diese Extrameilen auch honoriert. Dazu kommt das konstruktive Zusammenspiel mit den engagierten Kolleginnen und Kollegen in Frankfurt, Luxemburg und rund um den Globus. Prägend waren nicht zuletzt drei langjährige Wegbegleiter und Mentoren bei JP Morgan Asset Management: Peter Schwicht, Massimo Greco und Patrick Thomson – bemerkenswert, dass ich in einem Vierteljahrhundert weniger als eine Handvoll Führungskräfte hatte.

Was sollen deine Kinder einmal über dich sagen – jenseits von Titeln und Karriere?

Bergweiler: Ich würde mich über die drei folgenden Aussagen freuen. Erstens: Wenn wir ihn gebraucht haben, war er immer für uns da. Zweitens: Er hat uns nie das Gefühl gegeben, dass etwas zu viel verlangt ist. Und drittens: Seine Überzeugung, dass Bildung die beste Investition ist, hat uns geprägt und motiviert.

Du bist viel unterwegs und arbeitest intensiv: Wie oft gerät die Balance zwischen Beruf und Familie ins Wanken?

Bergweiler: Ich bin kein Fan des Begriffs „Work & Life Balance“ – für mich ist das kein Gegensatz. Was ich mache, mache ich sehr gern und mit viel Herzblut. Aber natürlich ist Koordination wichtig, vor allem mit einer berufstätigen Frau und vier Kindern!

Wo kannst du wirklich abschalten? Komplett ohne Bloomberg, Mails und Märkte?

Bergweiler: Beim Sport – dort schaffe ich es, wirklich loszulassen. Alternativ bei Bergspaziergängen, am liebsten mit meiner Frau und den Kindern.

Wo siehst du dich in zehn Jahren, persönlich und beruflich?

Bulle und Bergweiler (links) | Bildquelle: Joppe PR

Bergweiler: In zehn Jahren ist meine jüngste Tochter sicherlich noch in der Ausbildung, sodass ich hoffe, auch noch das 35-jährige Firmenjubiläum feiern zu dürfen. Und privat wären immer mal wieder Wochenend-Auszeiten mit meiner Frau in den Bergen schön.

Stell dir ein exklusives Vierer-Dinner vor: Welche drei lebenden Persönlichkeiten würdest du einladen und worüber würdet ihr sprechen?

Bergweiler: Es gibt gerade so viele Themen, die uns beschäftigen, da fällt die Auswahl schwer! Mit Mario Draghi würde ich gern seine Agenda diskutieren, wie wir Europa effizienter und geeinter machen können. Gerade in einer Welt, in der sich wieder viele Blöcke bilden, gilt es, als ein europäisches Powerhouse aufzutreten.

Mit Yuval Noah Harari würde ich wiederum gern tiefer einsteigen, wie die Menschheit die technologische Herausforderung verantwortungsvoll meistern kann, wie wir in Zeiten von KI und Biotechnologie die menschliche Handlungsfähigkeit behalten und welche ethischen Rahmenbedingungen im Umgang mit der rasanten technologischen Entwicklung notwendig sind. Und die dritte im Bunde wäre Angela Merkel, mit der ich einen Blick auf die historischen Weichenstellungen werfen würde, die sich in den verschiedenen Krisen ihrer Amtszeit ergeben haben. Themen Energiewende und Atomausstieg, aber auch die Klimapolitik sind heute aktuell wie nie.

Die Finanzbranche schafft nichts Greifbares: Was ist für dich der „haptische“ Gegenpol zu dieser Welt?

Bergweiler: Dank innovativer Finanz-Apps und Direkt- und Neobanken ist das abstrakte Thema Finanzen heute schon viel greifbarer geworden! Mein Depot und der Blick auf das, was einzelne Fonds und ETFs machen, ist nur einen Klick entfernt. Das sehe ich insbesondere bei meinen Kindern, für die der Umgang mit Geld und bei den Großen auch Investments inzwischen ganz selbstverständlich ist.

Dein Bruder ist Jurist und Spielerberater: Was kann er besser als du – und was kannst du besser als er?

Bergweiler: Über Fußball sprechen und mitfiebern, das ist definitiv sein Metier. Bei Finanzthemen bin ich dagegen der Enthusiast.

Du bist Weinliebhaber: Welches Etikett würdest du dir notfalls tätowieren lassen – und mit wem würdest du dich freiwillig in einem Weinkeller einschließen?

Bergweiler: Das Bordeaux und die Champagne sind Regionen, die mir besonders liegen, aber ich bekäme wohl Ärger, wenn es kein Etikett aus dem erweiterten Familienkreis wäre. Und da ein gutes Glas Wein bekanntlich gute Gespräche fördert, fallen mir viele Menschen ein, mit denen ich gern im Weinkeller verweilen würde.