Christoph Bruns, Bert Flossbach, Peter E. Huber und Klaus Kaldemorgen Eckhart Sauren bittet Fondsmanager zum Gespräch

Eckhart Sauren bitten vier Größen der Fondsbranche zum Gespräch: Am 28. Januar 2015 leitet der Dachfondsmanager eine Diskussionsrunde mit Christoph Bruns, Bert Flossbach, Peter E. Huber und Klaus Kaldemorgen. Beim Sauren Fondsmanagergipfel 2015 sprechen die Fondsmanager über aktuelle Themen und Entwicklungen an den Finanzmärkten. Vor allem die Auswirkungen des anhaltenden Niedrigzinsumfelds, die Bewertung der globalen Aktienmärkte sowie die Entwicklungen an den Währungsmärkten stehen im Mittelpunkt. Außerdem verraten die Fondsmanager, in welche Anlage sie aktuell gehen.Den Fondsmanagergipfel können Sie hier per Live-Übertragung verfolgen.