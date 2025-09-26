Loys-Manager Bruns erlebt den Wandel der USA direkt vor Ort mit. Im Interview erklärt er, wie die US-Aktienrally zustande kommt und wo ein bedenkliches Problem des US-Markts liegt.

Christoph Bruns bezeichnet sich selbst scherzhaft auch als „alten Fahrensmann an den Kapitalmärkten“. Seit 2006 ist er für die Oldenburger Fondsboutique Loys aktiv, wo er den Value-Aktienfonds Loys Philosophie Bruns (ehemals Loys Global MH) managt. Gleichzeitig ist Bruns einer von drei Vorständen bei Loys. Zuvor war er unter anderem für Union Investment tätig.

Besonderheit: Bruns lebt in Chicago und pendelt regelmäßig zwischen Europa und den USA. Anlässlich einer aktuellen Visite haben wir ihn zum Gespräch gebeten. Thema: der Wandel in den USA - wirtschaftlich, aus Kapitalanlagersicht und politisch, wie Bruns ihn täglich aus der Nähe miterlebt.

DAS INVESTMENT: Herr Bruns, seit dem neuen Amtsantritt von Donald Trump hört man immer wieder Abgesänge auf die USA und den US-Aktienmarkt. Allerdings hat der S&P 500 erst kürzlich wieder ein neues Allzeithoch erreicht. Wundert Sie diese Situation?

Christoph Bruns: Nein, wundert mich gar nicht. Die Abgesänge sind grundsätzlich falsch. Ich würde sogar ganz anders argumentieren: Abgesänge sind angebracht auf Frankreich oder Großbritannien. Das sieht man an der Bewertung der Aktien. Amerikanische Aktien sind sehr gut bewertet – und das können sie nur sein, wenn die Menschen die Aussichten für gut halten und bereit sind, für die Prämien entsprechende Preise zu zahlen. Das tut man nur, wenn man für die Zukunft optimistisch ist. Allerdings sollte man in den USA nicht nur auf den Aktienmarkt schauen.

Worauf spielen Sie an?

Bruns: Wenn Sie die USA bewerten wollen, müssen Sie auf den Zinsmarkt und die Währung gucken. Die Währung ist der Preis eines Landes. Und da ist die Sache im Rückmarsch – das kann jeder sehen. Der Dollar hat fast 15 Prozent seit Jahresbeginn verloren, das ist überraschend viel. Der Euro hat deutlich aufgewertet, obwohl Europa nicht gerade vor Kraft strotzt. Das ist ein klares Zeichen: Geld hat sich aus den USA verabschiedet – nicht aus dem Aktienmarkt, aber aus dem Bondmarkt, dem Zinsmarkt.

Trump setzt massiv auf Zölle als Teil seiner Wirtschaftspolitik. Kann er damit langfristig etwas bewirken?

Bruns: Das ist ein ungewöhnlicher Weg, der in keinem Lehrbuch steht. Trump will Transaktionen besteuern – ein Zoll ist eine Steuer auf die Transaktion. Die Ökonomen wissen aber: Man muss Einkommen besteuern, nicht Transaktionen. Wir wollen Handel, viel Transaktionen, dadurch entsteht Wohlstand. Nun wird ein Weg eingeschlagen, wo man befürchten muss, er wird den Handel eindämmen und den Wohlstand auf allen Seiten reduzieren.

Es heißt, dass auch die USA unter den Zöllen leiden, vielleicht sogar am meisten.

Bruns: Nehmen Sie das Beispiel Porsche: Das Unternehmen ist jetzt mit 15 Prozent Zoll belegt, dazu ist der Dollar schwach – das sind noch einmal 15 Prozent seit Jahresbeginn. Wenn Porsche das Gleiche verdienen will wie letztes Jahr, muss es die Preise in den USA um 30 Prozent erhöhen. Das wird der Käufer nicht schlucken, also gibt es weniger Absatz. Und jeder Porsche, der nicht verkauft wird, schadet auch dem amerikanischen Porsche-Händler. Und auch der amerikanischen Werkstatt, wo er nicht mehr gewartet werden kann.

Bei Zöllen gab es allerdings auch viel Hin und Her: Sie wurden Ländern auferlegt, dann teils umgehend wieder ausgesetzt, teils auch reduziert. Sie leben in den USA – wie nehmen Sie die Situation aus dieser Perspektive wahr?

Bruns: Die Launigkeit ist fatal. Die Wirtschaft zehrt von Planungssicherheit. Wenn Sie wöchentlich die Zollsätze verändern, weiß keiner mehr, was gültig ist. Allein die Nicht-mehr-Planbarkeit ist wirtschaftsfeindlich. Der Amerikaner spürt das direkt: Die Hälfte des Kaffees kommt aus Brasilien – seit Trump sich mit Brasilien überworfen hat und 50 Prozent Zölle verhängte, ist Kaffee deutlich teurer geworden. Und das ist nur ein Beispiel.

Kann sich der US-Dollar unter diesen Umständen als Weltwährung behaupten?

Bruns: Das wird schwieriger. Die große Frage ist allerdings: Was ist die Alternative? China könnte seine Währung so positionieren, aber dafür braucht es offene Kapitalmärkte. China hat Kapitalverkehrskontrollen, während die US-Märkte offen sind. Die Amerikaner wollen ja, dass Ausländer ihre Anleihen kaufen und so Geld in die USA bringen – sie haben ständig Defizite. Jetzt kommt die Nagelprobe: Wenn Ausländer das nicht mehr in dem Umfang tun, haben die USA ein Finanzierungsproblem.

Einige demokratisch regierte Städte wie etwa Los Angeles haben Trumps rigide Politik zuletzt hautnah miterlebt, als auf Geheiß der US-Regierung Bundestruppen Polizeibefugnisse übernehmen sollten. Auch Ihrer Heimatstadt Chicago hat Trump mit solchen Maßnahmen gedroht. Wie erleben Sie das vor Ort?

Bruns: Der Gouverneur eines Bundesstaates muss den Zentralstaat um Hilfe bitten – so ist das Prozedere. Trump schert sich allerdings nicht um das Prozedere. In Illinois hat er schließlich Abstand davon genommen, Bundestruppen zu schicken. Es gab Proteste und der Gouverneur hat vor Gericht geklagt. Es ist illegal – und auch nicht notwendig, denn es gibt keine Krise, für die man Militär bräuchte. Die Durchsetzung der Gesetze obliegt der Polizei, das ist keine Militärsache.

Kaum ein Tag vergeht ohne neue Aufreger-News von Donald Trump. Der Präsident sonnt sich gerne in öffentlicher Aufmerksamkeit. Sind viele Auftritte vor allem Show oder steckt mehr dahinter?

Bruns: Das ist eine Kulturrevolution. Sie erfasst alle gesellschaftlichen Bereiche. Denken Sie daran: Es heißt nicht mehr Verteidigungsministerium, sondern Kriegsministerium. Trump veranstaltet eine Militärparade zu seinem Geburtstag. Das ist unamerikanisch – man rüttelt an den Grundfesten der USA. Alle Institutionen werden angegangen: Gerichte, Journalismus, die freie Presse.

Betrifft Sie als Deutscher diese Entwicklung persönlich?

Bruns: Ich hatte keine Schwierigkeiten, bin wohl auch nicht das Beuteschema. Es geht hauptsächlich um illegale Migration und Armutsmigration. Trump hat nichts gegen Leute, die den Amerikanern nicht auf der Tasche liegen. Spannend war allerdings das Ereignis mit den 300 Hyundai-Ingenieuren, die festgesetzt und verhaftet wurden. Für die Wirtschaft ist das fatal als Signal – wer will da noch planen und bauen?

Die Fed hat jüngst die Zinsen leicht gesenkt – nachdem Fed-Chef Jerome Powell massiv vom Präsidenten unter Druck gesetzt wurde. War das eine unabhängige Entscheidung?

Bruns: Der Druck war zu groß, die Fed wollte vermutlich ein kleines Zeichen setzen. Trump will sich die Fed gefügig machen. Herr Powell hat argumentiert, der Arbeitsmarkt würde schwächer. Das allerdings kann man in der Tat auch sehen. Aber vergessen Sie nicht: Die USA haben sich vor allem kurzfristig finanziert, und das führt in der Regel zu Bankenkrisen. Die Langfristzinsen dagegen werden nicht von der Notenbank gemacht. Die USA zahlen in ihrem Haushalt aktuell schon mehr für Zinsen allein als für Verteidigung – das hat Trump zuletzt entsetzt.

Was bedeutet das für die Verschuldung?

Bruns: Die Amerikaner haben 37 Billionen US-Dollar Schulden. Wenn die Zinsen nur um ein Prozent steigen, haben sie 370 Milliarden zusätzlich pro Jahr zu zahlen. Trump wird wahrscheinlich diszipliniert durch die Finanzmärkte – nicht durch die Aktienmärkte, aber durch den Zinsmarkt. Das ist die Achillesferse für Trump.

Spielt diese Situation China in die Karten?

Bruns: Das befeuert China eindeutig. China hat sich Handelsnetze überall in der Welt aufgebaut und ist einigermaßen unabhängig. Die Chinesen sind zurückhaltend, spielen ihre Rolle klug. Sie sehen die amerikanische Schwäche und dass Amerika seine Verbündeten vergrault, durch fortwährende Beleidigungen und Schlechtbehandlungen bei Zöllen.

Trotzdem haben Sie kürzlich eingeschätzt, dass die USA auch zukünftig die führende Supermacht bleiben dürften. Was gibt Ihnen die Sicherheit?

Bruns: Amerika ist Supermacht, weil es wirtschaftlich stark ist. Die Stärke liegt in den privaten Unternehmen, nicht im staatlichen Sektor. Die USA haben eine viel geringere Staatsquote als Deutschland – 30 versus 50 Prozent. Die Unternehmen sind gut aufgestellt, jammern aber darüber, dass der Ruf Amerikas leidet. Und Ruf ist Gold wert, das weiß jeder, der sich mit Wirtschaft beschäftigt.

Als Trump sein Amt erneut antrat, hieß es allgemein, dass Europa von den Entwicklungen profitieren dürfte. Tut es das?

Bruns: Europa ist viel zu abhängig von den USA. Als Trump 2016 ins Amt kam, dachte ich zunächst: Trump ist der Erwecker Europas. Aber die Europäer waren nicht willens, unabhängiger zu werden. Frau Merkel hat damals schon die USA besucht und sagte nach ihrer Rückkehr: „Wir können uns nicht mehr verlassen auf unseren Partner USA.“ Nur hat sie nichts getan.

Was hätte passieren müssen?

Bruns: Man hätte eigene Stärken aufbauen müssen: Verteidigung, eine eigene KI-Industrie, Cloud. Das hat man verpasst. Wenn über die Ukraine verhandelt wird, sind die Europäer gar nicht am Tisch. Auch bei Gaza sind sie nicht eingeladen. Für Europa ist das ein Signal: Ich spiele gar keine Rolle. Trump sagt Bescheid, wenn ihr bezahlen dürft, aber sonst heißt es: Maul halten.

Deutschland benötigt strukturelle Reformen – über diese Diagnose ist man sich hierzulande einig. Wo sehen Sie das Hauptproblem?

Bruns: Die Energiepolitik ist ein Problem. Ich bekomme in Chicago eine Abrechnung von 9, 10 Cent pro Kilowatt. Hier zahlen die Leute 30, 35, 40 Cent – das ist Faktor vier. Das können sich Industrieunternehmen nicht leisten. Die deutsche Regierung hat zwei Parteien, die eigentlich nicht miteinander können. Deutschland braucht Reformen, aber es gibt keine Mehrheit dafür.

Mit Ihrem Fonds Loys Philosophie Bruns investieren Sie unter anderem auch in den USA, aktuell mit zwölf Prozent. Sind Sie dort bewusst vorsichtig?

Bruns: Ich habe dieses Jahr sogar noch etwas mehr in den USA angelegt als sonst. Als Trump ins Amt kam und der Dollar schwach war, habe ich investiert. Aber vieles ist einfach zu teuer in den USA, ich achte sehr auf Bewertungen.

Wo sehen Sie die besseren Anlagegelegenheiten?

Bruns: Es gibt auch andernorts Chancen. Die USA sind täglich in den Schlagzeilen, aber keiner spricht zum Beispiel über Japan. In Japan gab es mehrere Übernahmen, von denen der Fonds profitiert hat. Und auch in Deutschland gilt: Die Unternehmen sind besser als der Staat. Darauf setze ich.