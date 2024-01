Ein Abgang nach 18 Jahren: Der Portfoliomanager Christoph Ohme wechselt von der DWS zu Oddo BHF Asset Management. Das hat Ohme auf Anfrage von DAS INVESTMENT bestätigt. In seiner neuen Rolle bei Oddo BHF wird Ohme als Leiter für Aktien aus Deutschland und Österreich (Head of German and Austrian Equities) tätig sein. Diese Position wurde für ihn neu geschaffen.

Ohme bringt viel Erfahrung im Portfoliomanagement mit und spezialisierte sich früh auf deutsche Aktien. Zuvor war er unter anderem Co-Manager des DWS Deutschland (derzeitiges Volumen: 3.360 Millionen Euro). Zum März 2023 wurde das Team für deutsche mit dem Team für europäische Aktien verschmolzen, geleitet wird es als Doppelspitze von Marcus Poppe und Philipp Schweneke.

Ohme war bei DWS bis Februar 2023 leitender Manager des DWS ESG Investa, des ältesten Aktienfonds der DWS.

Vor seiner Tätigkeit bei der DWS arbeitete Ohme bei der Commerzbank.