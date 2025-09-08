Christopher Hogbin wechselt im Dezember 2025 von Alliance Bernstein zu Lazard AM als neuer CEO. Er löst Evan Russo ab, der nach 20 Jahren in eine beratende Funktion wechselt.

Christopher Hogbin wechselt im Dezember 2025 von Alliance Bernstein zu Lazard Asset Management und wird dort neuer Chef des Unternehmens. Hogbin war bei Alliance Bernstein zuletzt Global Head of Investments und verantwortete über 800 Milliarden US-Dollar verwaltetes Vermögen.

Hogbin löst Evan Russo ab, der nach zwei Jahrzehnten bei Lazard in eine beratende Funktion wechselt. Russo kam 2007 zum Unternehmen und hatte verschiedene Führungsrollen inne, darunter Finanzchef und Co-Leiter der Capital-Markets-Teams.

Der Wechsel markiert nach Aussage des Unternehmens einen strategischen Neustart für Lazard Asset Management, das sich verstärkt an veränderten Kundenbedürfnissen orientieren will.