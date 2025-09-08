Personalmeldungen
Christopher Hogbin wird Chef bei Lazard Asset Management
Personalie Alliance-Bernstein-Veteran übernimmt Chefposten bei Lazard
Christopher Hogbin wechselt im Dezember 2025 von Alliance Bernstein zu Lazard Asset Management und wird dort neuer Chef des Unternehmens. Hogbin war bei Alliance Bernstein zuletzt Global Head of Investments und verantwortete über 800 Milliarden US-Dollar verwaltetes Vermögen.
Hogbin löst Evan Russo ab, der nach zwei Jahrzehnten bei Lazard in eine beratende Funktion wechselt. Russo kam 2007 zum Unternehmen und hatte verschiedene Führungsrollen inne, darunter Finanzchef und Co-Leiter der Capital-Markets-Teams.
Der Wechsel markiert nach Aussage des Unternehmens einen strategischen Neustart für Lazard Asset Management, das sich verstärkt an veränderten Kundenbedürfnissen orientieren will.
