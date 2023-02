Teilen

Christopher Lohmann Ehemaliger HDI-Chef hilft Cyber-Versicherer bei Maklervertrieb

Neuer Job für Christopher Lohmann: Der ehemalige Top-Manager im Talanx-Konzern soll helfen, das Haager Insurtech Eye Security in Europa aufzubauen. In seinen bisherigen Positionen in der konservativen deutschen Versicherungsbranche hinterließ er mit seinen neuen Ideen eine gemischte Erfolgsbilanz.