Christopher Lohmann Ehemaliger HDI-Chef hilft Cyber-Versicherer bei Maklervertrieb

Neuer Job für Christopher Lohmann: Der ehemalige Top-Manager im Talanx-Konzern soll helfen, das Haager Insurtech Eye Security in Europa aufzubauen. In seinen bisherigen Positionen in der konservativen deutschen Versicherungsbranche hinterließ er mit seinen neuen Ideen eine gemischte Erfolgsbilanz.

Job Kuijpers, Chef bei Eye Security, und Berater Christopher Lohmann (r.): Der ehemalige HDI-Chef ergänzt den Verwaltungsrat des Start-ups, das „umfassenden Schutz gegen Cyber-Bedrohungen“ bieten und die Versicherbarkeit entsprechender Risiken verbessern will. Im Vertrieb setzt das Unternehmen auf Versicherungsmakler.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt und Cookies von diesen Drittplattformen gesetzt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

An dieser Stelle finden Sie externen Inhalt, der unseren Artikel ergänzt. Sie können sich die externen Inhalte mit einem Klick anzeigen lassen. Die eingebundene externe Seite setzt, wenn Sie den Inhalt einblenden, selbstständig Cookies, worauf wir keinen Einfluss haben.

Das auf Cyber-Security und Versicherungen für den Mittelstand spezialisierte Insurtech-Unternehmen Eye Security hat Christopher Lohmann in seinen Verwaltungsrat berufen. Als nicht-operatives Mitglied soll er den Aufbau und die europaweite Expansion der Niederländer unterstützen. Zudem vertritt er in dem Aufsichtsgremium die Interessen der Frühphasen-Investoren des Start-ups.

Christopher Lohmann verfüge für diese Aufgabe „über langjährige und breite Erfahrung in der Versicherungsbranche“, heißt es hierzu vom Unternehmen. Als Vorstandsassistent startete er seine berufliche Karriere 1999 bei der Allianz. 2013 wurde er Chef für Zentral- und Osteuropa der Global Corporate & Specialty (AGCS). 2017 ging er als Vorstandschef zur Gothaer Allgemeine.

Mitte 2020 wechselte Lohmann in den Vorstand der HDI-Konzernmutter Talanx. Deren Geschäftsbereich Privat- und Firmenversicherung hierzulande verantwortet inzwischen aber der vorherige Finanzvorstand Jens Warkentin. Denn wie berichtet, hatte Lohmann den HDI-Chefposten im November überraschend vorzeitig aufgegeben – „aufgrund persönlicher Lebensplanung“, begründete das Unternehmen.

Transformation und Digitalisierung bei Versicherungen

„Nach fast 24 Jahren im operativen Management, als Vorstand und CEO in großen Versicherungsunternehmen der DACH-Region, möchte ich mich beruflich noch einmal neu orientieren,“ sagte Lohmann damals. „Jetzt freue ich mich darauf, mein Wissen, beispielsweise in der Transformation und Digitalisierung von Unternehmen, in einer anderen Rolle einzubringen und weiterzugeben.“

„Christopher Lohmann hat in der Sachversicherung unsere Marktanteile ausgebaut und innovative Partnerschaften geschlossen wie zum Beispiel die Kooperation mit Neodigital. Zugleich hat er das Geschäft mit Lebensversicherungen zukunftsfest gemacht“, erklärte Torsten Leue, Vorstandsvorsitzender der Talanx und Aufsichtsratsvorsitzender der HDI Deutschland.

„Ich liebe es, Neues zu entdecken, privat und beruflich“, sagte der Vater von drei Kindern zu seinem Amtsantritt im Corona-Jahr. „Den kulturellen Wandel, den die Talanx Gruppe gerade durchläuft, sehe ich sehr positiv.“ Lohmann kündigte an: „Auch unser Führungsverhalten wie unsere Arbeitsbedingungen müssen wir anpassen. Die digitale Transformation wird jetzt noch schneller werden.“

Diversität und Inklusion im Versicherungskonzern

Anfang 2021 erhielt die Talanx-Gruppe mit Raha Anssari eine Managerin für Diversität und Inklusion, also dem Aufbau einer vielfältigen und diskriminierungsfreien Unternehmenskultur. Der Versicherungskonzern folgte damit dem Ergebnis zahlreicher Studien, denen zufolge bunt zusammengestellte Unternehmen und Teams erfolgreicher arbeiten als sehr einheitliche.

In ihrer neuen Funktion berichtete Anssari direkt an Vorstand Lohmann, ebenso wie Stefanie Schlick, die den Versicherer bereits ein Dreivierteljahr nach ihrem Wechsel vom Generali-Maklerversicherer Dialog wieder verließ. Ihr Amt als Vertriebsvorstand der HDI Deutschland übernahm Thomas Lüer. Der Jurist kommt aus den eigenen Reihen und arbeitete bereits mit Schlicks Vorgänger Wolfgang Hanssmann zusammen.

Um seine Ideen für innovatives Management in die Praxis umzusetzen, ist Lohmann seit diesem Jahr als Berater tätig: Er ist einerseits Beirat und Executive Advisor bei HR Pioneers. Dieses Kölner Beratungshaus will Firmen aus unterschiedlichen Branchen dabei unterstützen, agile Ansätze zu verankern. Lohmann soll die agile Transformation im Top-Management unterstützen.

Christopher Lohmann jetzt als Berater selbstständig

Andererseits hat der ehemalige Talanx-Manager im Januar sein eigenes Unternehmen gegründet: Die Beratungsgesellschaft „The Mulberry Ventures“ unterstützt Gründer beim Aufbau von Geschäftsmodellen und der Persönlichkeitsentwicklung. Ihnen wolle man beim Aufbau innovativer Geschäfts- und resilienter Betriebsmodelle unterstützen und den Start-ups auf dem Weg zum etablierten Player helfen.

Bei Eye Security soll Lohmann dagegen seine Erfahrungen im Bereich der Cyber-Sicherheit einbringen. So war er bei AGCS maßgeblich am Aufbau des Angebots entsprechender Versicherungen beteiligt. Und bei Gothaer und HDI baute er gemeinsam mit seinen Teams das Cyber-Angebot aus Risikotransfer und Assistence-Leistungen kontinuierlich aus, zuletzt zusammen mit dem Talanx-Tochterunternehmen Perseus.

„Mit Eye heben wir den Cyberschutz des Mittelstands auf ein neues Niveau und machen es so versicherbar“, kündigt Lohmann an. „Christophers hervorragende Verbindungen zu Versicherungsmaklern und Vertrieben sind für uns ein zusätzliches Asset, da Makler ein entscheidender Teil unserer Wachstumsstrategie über Partnerunternehmen sind“, sagt Job Kuijpers, Gründer von Eye Security.