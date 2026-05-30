Trumps Handelspolitik schüttelt die Märkte durcha und spült den Marktmachern Milliarden in die Kassen. Ken Griffins Firma meldet das stärkste Quartal ihrer Geschichte.

An der Börse gibt es eine nüchterne Logik: Wer Märkte macht, kann auch dann verdienen, wenn andere Marktteilnehmer vor allem Unsicherheit sehen. Entscheidend ist weniger die Richtung der Kurse als das Volumen, die Schwankung und die Fähigkeit, Risiko in Sekundenbruchteilen zu bepreisen.



Citadel Securities, der von Milliardär Ken Griffin gegründete Market Maker, hat diese Logik im ersten Quartal 2026 in Rekordgewinne verwandelt. Das Unternehmen erzielte laut „Bloomberg“ 4,3 Milliarden US-Dollar Handelseinnahmen, mehr als in irgendeinem Quartal zuvor.

Das entspricht einem Anstieg von 28 Prozent gegenüber dem ersten Quartal 2025. Der Nettogewinn kletterte um knapp zehn Prozent auf 1,9 Milliarden Dollar. Die Zahlen stammen von Personen, die mit den Ergebnissen vertraut sind, aber anonym bleiben wollten. Das in Miami ansässige Unternehmen wollte sich auf Anfrage des US-Mediums nicht äußern.

Wie Marktturbulenzen das Geschäft antreiben

Citadel Securities gehört zu einer Gruppe von Nichtbank-Firmen, die eigene Technologie und quantitative Analysemethoden entwickelt haben, um Wertpapiere nahezu in Echtzeit zu bepreisen, Liquidität zu stellen und Orders von Brokern und institutionellen Kunden auszuführen

Das Geschäftsmodell funktioniert dann besonders gut, wenn die Kurse schwanken: Anleger, die ihre Portfolios neu ausrichten müssen, brauchen eine Gegenpartei – und genau diese Funktion übernehmen Unternehmen wie Citadel Securities.

Seit Donald Trump im Januar 2025 ins Weiße Haus zurückgekehrt ist, sorgen seine Handels- und Zollentscheidungen regelmäßig für abrupte Marktbewegungen. Das zwingt Investoren zur Neupositionierung und erzeugt so das Handelsvolumen, von dem diese Dienstleister leben. Einige der größten Wall-Street-Banken erklärten diese Woche, das starke Handelsumfeld halte auch im laufenden Quartal an.

Konkurrenten reißen noch schärfere Rekorde

Citadel Securities ist dabei nicht allein. Jane Street Group, einer der größten US-Rivalen, verbuchte im gleichen Zeitraum 16,1 Milliarden Dollar Handelseinnahmen – mehr als doppelt so viel wie im ersten Quartal des Vorjahres. Hudson River Trading erzielte 6,4 Milliarden Dollar Handelseinnahmen; das entspricht nach ersten Schätzungen mehr als der Hälfte der gesamten Handelserträge des Unternehmens aus dem Jahr 2025. Zu den weiteren großen US-Konkurrenten von Citadel Securities zählt die Susquehanna International Group.



Das Bild zeigt: Technologiegetriebene Nichtbank-Handelshäuser rücken bei den Handelserträgen immer näher an die etablierten Wall-Street-Banken heran und liegen in einzelnen Vergleichen bereits vor ihnen.

Fundament im Privatanlegergeschäft

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Im US-amerikanischen Aktienhandel ist Citadel Securities längst kein Nischenanbieter mehr. Das Unternehmen wickelt mehr als ein Drittel aller Aktiengeschäfte von US-Privatanlegern ab. Bekannt wurde es in der Ära der sogenannten Meme-Stocks; seitdem hat es sich zu einem der zentralen Akteure im amerikanischen Börsengeschäft entwickelt.

Nun baut das Unternehmen seine Position im Rentenmarkt aus. Bislang konzentrierte sich Citadel Securities dort vor allem auf Zinsswaps und US-Staatsanleihen. Jetzt tritt es auch im Handel mit Unternehmensanleihen an – zunächst im Investment-Grade-Segment –, um institutionelle Kunden stärker zu bedienen.

Talentoffensive von Goldman bis J.P. Morgan

Parallel dazu investiert Citadel Securities gezielt in Personal. Das Unternehmen zieht Mitarbeiter von Goldman Sachs und J.P. Morgan Chase ab. Im vergangenen Jahr verpflichtete es Elan Luger von JPMorgan, der nun den Handel mit großen Aktienpaketen für institutionelle Kunden leitet.



Das Eigenkapital stieg im ersten Quartal um 680 Millionen Dollar, nach Ausschüttungen von 1,25 Milliarden Dollar in den ersten drei Monaten des Jahres.

Ein Rekordquartal nach dem Rekordjahr

Das Rekordquartal setzt auf einem bereits starken Vorjahr auf. Für 2025 erzielte Citadel Securities Handelseinnahmen von 12,2 Milliarden Dollar und damit rund 25 Prozent mehr als im bisherigen Rekordjahr 2024. Zu diesem Zeitpunkt war das Geschäft mit dem institutionellen Aktienhandel noch nicht einmal offiziell angelaufen. Die Latte für 2026 hat das Unternehmen nun selbst gelegt – und sie liegt hoch.