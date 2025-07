Die Citigroup beteiligt sich am Whitelabel-ETF-Anbieter Han-ETF. Die US-Bank will damit auch ihr eigenes ETF-Geschäft ausbauen.

Die Citigroup geht eine Minderheitsbeteiligung an Han-ETF ein.

Aktualisiert am: 3. Juli 2025

Die Citigroup steigt als Minderheitsinvestor bei Han-ETF ein, einer White-Label-Plattform für ETFs. Die Gründer behalten die Mehrheit am Unternehmen, das von seinem Start 2017 bis heute ein verwaltetes Vermögen von 7,7 Milliarden US-Dollar erreicht hat.

In einer hauseigenen Mitteilung verweist Han-ETF auf sein starkes Wachstum: Seit Januar 2025 sei das in Han-Produkten verwaltete Vermögen um 63,3 Prozent gestiegen – während der europäische ETF-Markt insgesamt nur rund 18 Prozent zugelegt habe. Allein auf Jahresbasis habe sich das Volumen der in Produkten von Han-ETF investierten Mittel fast verdoppelt.

Mehr als 1.000 ETPs aufgelegt

Han-ETF arbeitet mit seinem Whitelabel-Service nach eigener Auskunft 22 ETF-Anbietern zu – von insgesamt 131 Marken, die in Europa ETFs verkaufen. Weiteren 20 ETF-Emittenten stellt es Infrastruktur zur Verfügung, um ETFs auflegen zu können, darunter bekannten Fondsgesellschaften wie Jupiter Asset Management und Guinness Global Investors. Zwei weitere große Vermögensverwalter sollen nach dem Sommer hinzukommen, stellt Han-ETF in Aussicht. Insgesamt habe Han-ETF bereits mehr als 1.000 ETPs (Exchange Traded Products, darunter fallen auch ETFs) am europäischen Markt aufgelegt.

Mit der frischen Finanzspritze von Citi wolle Han-ETF seine Kapazitäten nun weiter ausbauen, darunter auch seine irischen Management-Strukturen. Irland gilt als der wichtigste europäische Standort für die Auflegung von ETFs.

Aus Sicht der Citigroup ist die Beteiligung an Han-ETF eine sehr sinnvolle Investition. Andrew Jamieson, globaler Leiter ETF (Global Head of ETF Product) bei Citi, betont: „Als einziges Unternehmen weltweit können wir ein komplettes ETF-Ökosystem rund um den Emittenten bereitstellen.“ Citi bietet selbst Dienstleistungen rund um die Auflegung von ETFs für Vermögensverwalter an. Operativ greift es dabei auf Han-ETF zurück.

Über Han-ETF und Citi

Han-ETF ist ein konzernunabhängiger europäischer ETF-Anbieter mit Sitz in London, der 2017 von Hector McNeil und Nik Bienkowski gegründet wurde. Das Unternehmen gilt in Europa als Pionier im Bereich White-Label-ETFs und arbeitet dafür mit anderen Vermögensverwaltern zusammen. Han-ETF zeichnet sich vor allem durch eine breite Palette thematischer ETFs aus.

Die Citigroup ist eine in den USA beheimatete und weltweit tätige Bank für Privat- und Geschäftskunden. Sie bietet neben klassischen Bankdienstleistungen auch Wealth Management, Investmentbanking, Transaktionsdienstleistungen und Wertpapierhandel an.