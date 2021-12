Citibank: Expresszertifikat im Fondsmantel

Die Citibank hat einen neues Produkt lanciert, das die Express-Strategie von Zertifikaten verfolgt: Der Citi Bonus Express Offensiv Fonds I (WKN: A0M63E) setzt mit Airbag auf Euroland-Standardwerte: Die Bonus-Express-Struktur des Fonds ermöglicht Erträge auch bei steigenden, stagnierenden oder leicht fallenden Aktienmärkten.Die Portfoliomanager der Londoner Citibank investieren rollierend in strukturierte Derivate für den Aktienindex Euro Stoxx 50 mit einer Laufzeit von bis zu 5 Jahren. Dadurch können Anleger ohne Laufzeitbegrenzung im Fonds investiert bleiben.Der Fonds wird am 18. Februar bei der irischen Fondsgesellschaft First Investment International Funds aufgelegt. Der Ausgabeaufschlag der Offerte liegt bei bis zu 5 Prozent. Die jährliche Verwaltungsgebühr beträgt 1,5 Prozent.