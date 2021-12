Citigroup Rohstoffpreise haben Tiefpunkt erreicht

„Es gibt zunehmende Zeichen, dass praktisch alle Rohstoffe nahe eines Preistiefs sind und vor einer Rückkehr zur Normalität stehen“, sagen die Analysten um Ed Morse in New York in einer am Montag vorgelegten Studie. Die Märkte für Petroleum und Erdgas erholen sich, während Industrie Metalle steigen, nachdem der chinesische Immobilienmarkt anzieht, heißt es weiter. Die Rally bei Eisenerz werde angesichts des Überangebots allerdings nachlassen.Die jüngsten Anzeichen einer Stabilisierung in China sind „größtenteils das Ergebnis verbesserter Immobilienaktivität und Infrastrukturinvestitionen angesichts einer breitgefächerten Kreditlockerung“, schreiben die Analysten. Als weiteren Beleg für einen stärkeren chinesischen Immobilienmarkt zeigte am Montag veröffentlichten Daten, dass sich die steigenden Eigenheimpreise auf mehr Städte ausweiten.Die Rohstoffpreise sind zu Beginn des Jahres ins Rutschen geraten. Grund dafür waren Befürchtungen, dass eine Abschwächung in China, dem weltgrößten Verbraucher, die Nachfrage für alles, von Öl bis Eisenerz und Kupfer, treffen würde. Die Preise haben sich erholt, nachdem die Führung des Landes Maßnahmen zur Stabilisierung der größten asiatischen Volkswirtschaft ergriffen hat. Der Bloomberg Commodity Index ist seit Januar, als der Index auf den niedrigsten Stand seit 1991 fiel, um neun Prozent gestiegen.Während eine Trendwende bei der Stimmung in China die Gewinne anschiebt, warnen die Analysten von Citigroup, dass die Immobilien-getriebene Rally Probleme für die Zukunft schaffen könnte. „Es ist nicht klar, dass auf eine Blase am Immobilienmarkt keine eine Finanzblase folgt“, schrieben sie. „Derzeit führen die höheren Infrastruktur- und Konsumausgaben sowie die weiterhin riesigen Finanzpositionen der Regierung zu größerer Selbstzufriedenheit, wenn nicht Optimismus, insbesondere bei Industriemetallen.“Die Volatilität bei Preisgestaltung und Stimmung werde im zweiten Quartal anhalten, gefolgt von einem „konstruktiveren“ zweiten Halbjahr, schrieben die Analysten.Die Bank hat ihre Prognosen für 2016 für Kupfer, Zink und Aluminium angehoben, die alle von ihren Mehrjahres-Tiefs ausgehend eine Rally hingelegt haben. Zink notierte am Montag nahe eines 8-Monats-Hochs, während Kupfer im vergangen Monat auf den höchsten Wert seit November geklettert ist. Die Analysten hoben ihre Prognose für 2016 für Öl der Sorte West Texas Intermediate von 39 Dollar auf 42 Dollar je Barrel an. Sie sind pessimistisch bei Eisenerz, erwarten einen steigenden Minenausstoß, und dass mögliche niedrigere Stahlpreise auf die Notierungen drücken.