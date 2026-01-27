Die Citigroup beendet ihr erst 2024 gestartetes White-Label-Angebot für ETFs in Europa. Damit scheitert nach Goldman Sachs eine weitere US-Bank im europäischen Plattform-Geschäft.

Die Citigroup beendet ihr erst vor Kurzem gestartetes Angebot einer White-Label-Lösung für börsengehandelte Fonds in Europa. Das berichtet das Fachportal „ETF Stream“. Damit scheitert eine weitere US-Investmentbank mit dem Versuch, sich als Dienstleister im europäischen ETF-Markt zu etablieren. Vor wenigen Monaten hatte bereits Goldman Sachs seine entsprechende Plattform ETF Accelerator geschlossen.

Die Citigroup wiederum war erst 2024 mit ihrer Velocity genannten Plattform angetreten, um Asset Managern den Markteintritt im stark wachsenden Bereich der aktiven ETFs zu erleichtern. Gegenüber „ETF Stream“ bestätigte ein Unternehmenssprecher nun das Aus.

Eine Analyse der aktuellen Marktlage habe zu der Entscheidung geführt, sich aus dem Plattformgeschäft zurückzuziehen. Das Institut halte aber grundsätzlich an seinem Engagement in der dynamisch wachsenden ETF-Industrie fest und werde seine Serviceleistungen in diesem Bereich fortführen, so der Sprecher weiter.

Citi hatte im Juli 2025 einen Minderheitsanteil am Londoner White-Label-Spezialisten Han-ETF übernommen, der auch Dienste für Velocity erbringen sollte. Diese Beteiligung will das Unternehmen dem Bericht zufolge weiter halten.

Zum Zeitpunkt der Einstellung soll sich Citi in Verhandlungen mit der österreichischen Erste Group sowie der deutschen DZ Bank befunden haben. Laut „ETF Stream“ soll die Plattform nun an die Carne Group übergehen. Die DZ Bank wechsele mit ihrem Projekt zu Han-ETF.

Der europäische ETF-Markt boomt, etablierte Anbieter profitieren

Der Ausstieg der Citigroup erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem der europäische ETF-Markt boomt und immer mehr Anbieter den Einstieg in das White-Label-Geschäft planen. Als europäischer Platzhirsch gilt Han-ETF: Das 2017 gegründete Londoner Fintech betreut mittlerweile 25 Kunden und wickelt nach eigenen Angaben rund 20 Prozent aller in Europa gelisteten ETF-Marken ab.

Auch Waystone gehört zu den Pionieren des Geschäfts. Das irische Unternehmen legte seinen ersten europäischen White-Label-ETF 2022 auf und erweiterte im Juli 2025 sein Angebot um eine Luxemburger ETF-Infrastruktur.

Ebenfalls im White-Label-Geschäft aktiv sind State Street, Amundi und DWS. Weitere Anbieter sollen den Einstieg in das Geschäftsfeld planen. Die gescheiterten Versuche von Citi und Goldman Sachs zeigen jedoch, dass der Aufbau eines profitablen Service-Geschäfts im ETF-Bereich – trotz boomender Nachfrage – kein Selbstläufer ist.