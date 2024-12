Bewegung im Frankfurter Bankenviertel: Die Citigroup Deutschland verlegt ihre Zentrale in einen Neubau gegenüber der Deutschen Börse. Der Umzug der rund 500 Mitarbeiter erfolgt in zwei Phasen, wie die US-amerikanische Großbank mitteilt. Die erste Gruppe hat laut „Bloomberg“ ihre Arbeitsplätze bereits bezogen, die restlichen Beschäftigten folgen im Januar 2025.

Die neue Zentrale umfasst über 10.000 Quadratmeter Bürofläche. Das Gebäude verfügt über Einzelhandelsflächen im Erdgeschoss und ersten Stock. Die Bank nutzt sechs weitere Stockwerke, zwei Dachterrassen und Innenhöfe. Das Raumkonzept basiert auf flexiblem Arbeiten mit Desksharing. Feste Schreibtische gehören damit der Vergangenheit an.

Von der Alten Oper an die Deutsche Börse

Citi-Deutschland-Chef Stefan Hafke erklärt gegenüber Bloomberg: „Inzwischen haben wir die Hälfte unserer Arbeitsplätze erfolgreich im neuen Gebäude in Betrieb genommen und können schon jetzt feststellen, wie positiv sich das neue Konzept auf Motivation, Kollaboration und Kreativität der Teams auswirkt.“

Die Citigroup ist seit 1926 in Deutschland aktiv und verzeichnete zuletzt Mitarbeiterwachstum in verschiedenen Geschäftsbereichen. Mit dem Umzug vom bisherigen Standort nahe der Alten Oper rückt die Bank räumlich näher an die Deutsche Börse.