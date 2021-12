Citywire Research Das sind die Deutschland-Aktienfonds-Manager mit den besten Erträgen

Wenn Analysten die Wertentwicklung von Fonds messen und vergleichen, konzentrieren sie sich oft auf einen einzelnen Zeitraum. Ändern sie den Zeitraum, sieht das Ranking schon wieder ganz anders aus. Die Analysten der britischen Finanzagentur Citywire haben nun zwei Zeiträume kombiniert und Manager ermittelt, die sowohl mittel- als auch langfristig gut abschneiden.Dafür betrachteten die Citywire-Analysten die Wertentwicklung der Deutschland-Aktienfonds über drei und sieben Jahre. Daraus erstellten sie ein Ranking der Manager, die diese Fonds verantworten. Sie berücksichtigten auch den Marktanteil der Fonds, die die untersuchten Manager verwalten. Die Ergebnisse hielten sie in einer zweidimensionalen Grafik fest. Je weiter oben rechts ein Manager in der Grafik platziert ist, desto erfolgreicher war er in beiden Zeiträumen. Der Marktanteil spiegelt sich in der Größe der Eintragungen wider.Unter den Siegern mit einem ernstzunehmenden Marktanteil von mindestens 10 Prozent finden sich zwei Fondsverwalter von der Deutschen Asset & Wealth Management (DeAWM) sowie ein Portfoliomanager von Allianz Global Investors (Allianz GI). Welche das sind, erfahren Sie in unserer Bildstrecke. >> Zur Bildstrecke