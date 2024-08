Kürzlich erst hatte sich Christopher Oster, Gründer und Vorstandschef des Insurtechs Clark aus der operativen Führung des Unternehmens zurückgezogen und an Benedikt Kalteier als neuen Vorstandsvorsitzenden übergeben. Dieser war Ende 2023 von der Generali Deutschland gekommen und in den Vorstand der Holding sowie zum Geschäftsführer von Clark Germany berufen worden. Nun erweitert die Clark Holding ihren Vorstand zum 1. September um drei neue Mitglieder.

Unter der Leitung von Kalteier setzt Clark bei der Erweiterung des Führungsteams sowohl auf interne Beförderungen als auch auf externe Neueinstellungen. Vom alten Vorstand bleibt somit nur Mitgründer Christoph Lodde übrig, der das Ressort International Business lenkt. Lodde soll für die weitere Expansion des Unternehmens in Europa verantwortlich sein, wie es in der Mitteilung des Unternehmens heißt.

In- und externe Zugänge für den Clark-Vorstand

Vicky van Asbroeck wird die Position der Finanzvorständin (CFO) übernehmen und für Investor Relations und Finanzen zuständig sein. Die 42-jährige war unter anderem bereits Finanzverantwortliche bei internationalen Unternehmen wie Westwing, Lazada Group, Vestiaire Collective und zuletzt beim spanischen Online-Sprachlernmarktplatz Preply.

Daniel Steinhoff, seit zwei Jahren Leiter der Rechtsabteilung (General Counsel) und Compliance-Beauftragter (Chief Compliance Officer) bei Clark, wird in den Vorstand befördert und soll sich auf die Regulierung der Dienstleistungen des Unternehmens konzentrieren. Der 41-jährige Rechtsanwalt mit Zertifizierung im Bereich Geldwäschegesetzgebung und Datenschutz ist neben seiner neuen Rolle weiterhin in beratender Funktion für eine Wirtschaftskanzlei in Berlin tätig. Vor seinem Wechsel zu Clark war er als Compliance-Verantwortlicher beim mittlerweile insolventen Zahlungsdienstleister Wirecard tätig.

Die Rolle von Balázs Gáti wird zudem aufgewertet. Der 36-jährige ist bereits seit Dezember 2023 für die Produkt- und Innovationsstrategie von Clark verantwortlich. Nun wird er Produkt- und Technologievorstand (Chief Product & Technology Officer). Vor seiner Zeit bei dem Frankfurter Unternehmen war Gáti als Generalmanager für den Versicherungsbereich bei Revolut in Großbritannien tätig. Zudem war er Partner beim Beratungsunternehmen McKinsey.

Aktiv in fünf Ländern, in Österreich aber gescheitert

Clark wurde 2015 in Deutschland gegründet. Das Insuretch gilt als digitaler Versicherungsmanager mit Dienstleistungen im Bereich der Versicherungsanalyse, -optimierung und -verwaltung. Daneben vermittelt das Unternehmen Versicherungspolicen, ist formal also ein Makler. Die Gruppe, die unter anderem auch durch die Übernahme des Finanzinformationsportals Finanzen Group, des Insurtechs Anorak und der Allfinanzfirma UB Partner gewachsen ist, ist neben Deutschland in der Schweiz, den Niederlanden, Frankreich und Großbritannien aktiv. Ende des vergangenen Jahres zog man sich aus dem Geschäft in Österreich zurück. Finanziert wird Clark von Investoren wie Allianz X, Tencent, White Star Capital und Portage. Mit circa 750 Mitarbeitern betreut die Gruppe mehr als zwei Millionen Kunden.

Clark vermeldete 2023 erstmals Gewinn, nannte die Höhe aber nicht

Die Wachstumsstrategie von Clark war wie bei so vielen Mitbewerbern in der Vergangenheit immer wieder Gegenstand von Kritik. Einige Analysten äußerten Bedenken hinsichtlich der Priorisierung von schnellem Wachstum gegenüber der Profitabilität. Bereits im Jahr 2023 kündigte das Unternehmen eine Neuausrichtung an, die nun stärker auf nachhaltiges und profitables Wachstum abzielen soll. Im Vorjahr sei es erstmals seit der Unternehmensgründung gelungen, ein positives operatives Ergebnis erzielt. Zur Höhe des erzielten Gewinns machte das Insurtech allerdings keine Angaben. Der Umsatz stieg derweil um 35 Prozent auf über 135 Millionen Euro.