Clark, Knip und Co. Versicherungs-Apps: Die 6 häufigsten Kunden-Beschwerden

Was sind die wichtigsten Kritikpunkte an den Apps zur digitalen Verwaltung der eigenen Versicherungen? Das haben wir anhand der Kommentare von Nutzern ermittelt, die ihren Unmut nach dem Download im „Google Play Store“ per Kommentar kundgetan haben.

Aus der Vielzahl von Anliegen, die Insurtech-Nutzer allein im laufenden Jahr in den Downlaod-Bereichen der fünf großen Anbieter Asuro, Clark, Getsafe, Knip und Simplr geäußert haben, filterten wir die folgenden sechs Top-Themen heraus:

Bedenken um den Datenschutz

Datenabfrage vor Test-Nutzung

Technische Fehler und Mängel

Wenige Versicherer verfügbar

Maklermandat oft notwendig

Misstrauen gegenüber Betreiber

Details zu den einzelnen Kritikpunkten erfahren Sie auf den folgenden Seiten. Dort sind jeweils echte Kommentare kritischer Nutzer im Google Play Store zitiert. Ergänzt werden diese Äußerungen von Stellungnahmen der jeweiligen App-Betreiber.