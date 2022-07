Enormes Spar-Potenzial Jeder vierte Deutsche handhabt die Finanzablage chaotisch

Steuerzahler haben in diesem Jahr etwas mehr Zeit für ihre Steuererklärung. Dennoch lohnt es sich, sich nicht erst auf den letzten Drücker mit den eigenen Finanzen zu beschäftigen. Für die Mehrheit der Deutschen ist das auch kein Problem. Bei knapp jedem vierten Bundesbürger sind die Finanzen allerdings noch chaotisch oder ungeordnet (24 Prozent). Das zeigt eine aktuelle bevölkerungsrepräsentative Studie des digitalen Versicherungsmanagers Clark in Zusammenarbeit mit YouGov.

Demnach sind 72 Prozent der Bundesbürger hinsichtlich ihrer Finanzen organisiert, über die Hälfte setzt noch auf physische Ordner, in denen alle Unterlagen gesammelt werden (52 Prozent). Knapp jeder fünfte Befragte ist digital organisiert und sortiert die Unterlagen auf dem Computer (19 Prozent). Immerhin eine von zehn Personen greift auf die Hilfe von Steuer- oder Finanzberater zurück (11 Prozent).

Aber nicht alle Menschen in Deutschland haben ihre Finanzen so vorbildlich im Griff: 9 Prozent arbeiten mit Schubladen oder Kartons, in die sie alle Unterlagen unsortiert reinlegen. Ganze 15 Prozent der Deutschen organisieren ihre Finanzen überhaupt nicht.

Sparen bei Versicherungen und Altersvorsorge

Dabei bietet sich bei genauerem Hinsehen häufig Sparpotential. So können durch einen Versicherungsvergleich beispielsweise laufende Kosten gesenkt werden. Bestimmte Versicherungen können auch in der Steuererklärung angegeben werden.