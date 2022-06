Mewes-Nachfolger Clark ernennt neuen Vertriebschef

Dirk Benz tritt beim Insurtech Clark die Nachfolge von Christian Mewes an und leitet jetzt den Vertrieb in Deutschland. Benz kommt von Bonnfinanz, wo er als Vorstandsmitglied den Vertrieb steuerte und für neues Personal zuständig war. Er berichtet ab sofort an den Clark-Vorstand und -Co-Gründer Marco Adelt.

Nur wenige Tage vor dieser Personalie berichtete der digitale Versicherungsmakler Clark von seiner erfolgreichen Expansion nach Österreich. Mit aktuell knapp 25.000 verdoppelte er seine Kundenzahl dort innerhalb des vergangenen Jahres.