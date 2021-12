Clark.de Axel-Springer-Tochter investiert in Versicherungs-Fintech

„Mit Medialeistung können wir innovative, digitale Geschäftsmodelle, die gut zu unserer Marke und unserer Zielgruppe passen, auf ihrem Wachstumspfad unterstützen“, erklärt Christian Fuhrhop. „Clark ist so ein Produkt“, so der Finanz-Chef bei Welt N24 weiter.Ebenfalls zur Riege der Clark- Investoren zählt neben Welt N24 auch die Mediengruppe ProSiebenSat.1, zu der neben den Namensgebern ProSieben und Sat.1 auch kleinere Sender wie Kabel Eins und Sixx gehören. Im November gaben die Münchner bekannt , sich per Anschubfinanzierung, Mentoring sowie eine TV-Kampagne im Wert von einer halben Million Euro an dem Start-up zu beteiligen.