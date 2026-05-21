KI-Bots empfehlen auf Nachfrage konkrete Versicherungsprodukte – ohne die dafür erforderliche Zulassung. Der Vermittlerverband Votum fordert Bafin und DIHK auf, dies zu regulieren.

Votum-Forderung an Bafin und DIHK Claude, ChatGPT & Co.: Versicherungsvermittlung durch KI muss reguliert werden

Was passiert, wenn man KI-Bots wie ChatGPT und Claude detailliert eine konkrete Lebenssituation schildert und nach konkreten Versicherungsprodukten und -tarifen fragt? Dieser Frage ging der Vermittlerverband Votum nach. In den Chat-Dialogen mit ChatGPT (OpenAI) und Claude (Anthropic) bekamen die Verbandsvertreter konkrete Versicherungsprodukte existierender Anbieter empfohlen – inklusive Tarifbezeichnung und Begründung auf Basis einer scheinbaren Bedarfsanalyse.

Nach Einschätzung des Verbands überschreiten solche Empfehlungen die Grenze zur erlaubnispflichtigen Versicherungsvermittlung nach § 34d der Gewerbeordnung (GewO). Die Risiken für Verbraucher seien groß: KI-Empfehlungen basierten weder auf einer qualifizierten Risikoanalyse noch ließen sie erkennen, welche Marktdaten ihnen zugrunde lägen. Veraltete oder fehlerhafte Datengrundlagen blieben für den Nutzer unsichtbar. Anders als zugelassene Vermittler könnten KI-Systeme zudem keine kontinuierliche Begleitung bei veränderten Lebensumständen oder im Schadenfall leisten.

Anfragen an Bafin und DIHK

Vor diesem Hintergrund hat sich Votum mit offiziellen Anfragen an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) und die Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK) gewandt. Im Mittelpunkt steht die Haftungsfrage: Zugelassene Versicherungsvermittler unterliegen gesetzlich geregelten Beratungs- und Dokumentationspflichten und haften für Beratungsfehler. KI-Anbieter verfügen hingegen weder über eine berufsrechtliche Zulassung noch über eine Haftungsabsicherung.

„Die entscheidende Frage lautet: Wer haftet, wenn der Verbraucher auf Basis einer fehlerhaften KI-Empfehlung eine ungeeignete Versicherung abschließt?“, fragt Martin Klein, Geschäftsführender Vorstand des Votum Verbands.

Regulierung und gleiche Wettbewerbsbedingungen gefordert

Der Verband fordert die Aufsichtsbehörden auf, zeitnah eine klare regulatorische Einordnung vorzunehmen und gegebenenfalls aufsichtsrechtliche Maßnahmen zu prüfen. Verbindliche Versicherungsempfehlungen dürften ausschließlich von Personen und Unternehmen ausgesprochen werden, die über die erforderliche Erlaubnis und Haftungsabsicherung verfügten.

Gleichzeitig betont der Verband, dass KI als unterstützendes Werkzeug in der Hand qualifizierter Vermittler erhebliches Potenzial zur Effizienzsteigerung biete – sofern gleiche rechtliche Rahmenbedingungen für alle Marktteilnehmer gelten.