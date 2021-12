Claudia Calich bekommt den M&G Emerging Markets Bond Fund

Rund sechs Wochen nach ihrem Wechsel zu M&G bekommt Claudia Calich einen eigenen Fonds. Sie übernimmt den Schwellenländer-Anleihenfonds M&G Emerging Markets Bond von Mike Riddell, der den Fonds seit 2010 verwaltet.Riddell soll sich nach Unternehmensangaben zukünftig verstärkt auf globale Staatsanleihen und Währungen konzentrieren. Der Manager verantwortet den M&G International Sovereign Bond Fund und den M&G Index-Linked Bond Fund und ist auch als stellvertretender Fondsmanager des M&G Global Macro Bond Fund und des M&G Gilt and Fixed Interest Fund aktiv. Calich trat am 18. Oktober dem Anleihenteam von M&G bei. Davor arbeitete sie bei Invesco in New York. Dort war sie zuletzt als Leiterin Schwellenländeranleihen sowie als leitende Portfoliomanagerin tätig.