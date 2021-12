Claudia Calich wird Fondsmanagerin bei M&G

Die europäische Fondsgesellschaft M&G Investments hat Claudia Calich als Fondsmanagerin für Anleihen aus den globalen Schwellenländern gewonnen. Ihre konkreten Aufgaben und die Fonds, die sie übernehmen soll, stünden noch nicht fest, heißt es von M&G. Sie tritt ihre Position am 18. Oktober 2013 an und berichtet an Jim Leaviss, Anleihe-Chef für Publikumsfonds bei M&G. Das Anleiheteam verwaltet mehr als 36 Milliarden Euro.Calich verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Management von Schwellenländerinvestments. Während der vergangenen neun Jahre war sie bei Invesco in New York tätig und leitete zuletzt den Bereich Schwellenländeranleihen. Zudem managte sie fünf Schwellenländer-Rentenfonds. Davor arbeitete sie bei einer Reihe US-amerikanischer Finanzdienstleistungsgesellschaften.