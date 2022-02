Claudius Leibfritz Allianz-Vorstand wechselt auf ADAC-Chefsessel

Der Allgemeine Deutsche Automobil-Club (ADAC) ist nicht nur Europas größter Verkehrsclub, sondern auch Anbieter „mobilitätsorientierter Leistungen und Produkte“ für Vereinsmitglieder sowie weitere Privat- und Gewerbekunden. Zu den insgesamt 26 Tochter- und Beteiligungsunternehmen gehört unter anderem die ADAC Versicherung AG. Zu deren Produktspektrum zählen neben Kfz- und Rechtsschutz- auch zum Beispiel Auslandskranken-und Reiserücktritts-Policen.

Ihre 100-prozentige Muttergesellschaft ist eine Aktiengesellschaft europäischen Rechts mit Sitz in München. Sie treibe als „wachstumsorientierter Marktteilnehmer“ nach Unternehmensangaben die digitale Transformation über alle Geschäfte voran. Hierbei soll nun ein neuer Manager helfen, der laut Christian Reinicke „in den vergangenen Jahren eindrucksvoll unter Beweis gestellt hat, dass er Innovation und Wandel in der Versicherungswirtschaft aktiv gestalten kann.“

Versicherungen und Assistance

Der von Reinicke geführte Aufsichtsrat der ADAC SE hat jetzt nämlich Claudius Leibfritz in den Vorstand des Unternehmens berufen. Dort wird der 47-jährige von April an mit den zwei bisherigen Vorstandsmitgliedern Mahbod Asgari und Jörg Helten zusammenarbeiten. Leibfritz soll in dem Leitungsgremium insbesondere die Geschäftsfelder Versicherung und Assistance verantworten. In seiner neuen Funktion übernimmt er zudem den Aufsichtsratsvorsitz der ADAC Versicherung.

Der promovierte Wirtschaftswissenschaftler Leibfritz verfügt über mehr als 20 Jahre Berufserfahrung in der Beratungs- und Versicherungsbranche. Im Jahr 2000 stieg er bei der Boston Consulting Group als Berater ein, wo er zuletzt im Führungsteam der Praxisgruppe „Versicherungen“ Verantwortung trug. 2011 wechselte er zur damaligen Allianz Global Assistance S.A.S. in Frankreich und trug die weltweite Verantwortung für deren operativen Geschäfte.

Danach führte er als regionaler Chef die Gesellschaften im deutschsprachigen Raum und Südosteuropa sowie die deutschen Gesellschaften als Vorsitzender der Geschäftsführung. Von 2016 bis Ende 2020 gehörte er dem Vorstand der französischen Allianz-Gesellschaft an und verantwortete dort das Geschäftsfeld Global Automotive. 2021 wechselte Leibfritz als Vorstandsmitglied zur Allianz Spanien, wo er für neue Wachstumsfelder sowie Digitalisierung und Künstliche Intelligenz zuständig war.