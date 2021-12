Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt und Cookies von diesen Drittplattformen gesetzt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Quelle: Pan Am Studios

Aktien, eine Strategie für Optionsprämien, Anleihen und etwas Gold – Fondsmanager Claus Huber will mit dem Systraquant New Normal Fund (WKN: HAFX1L) der neuen Normalität der Finanzmärkte Rechnung tragen. Wie das genau funktionieren soll, erklärt er im Video-Interview aus den Pan Am Studios. Zudem nimmt Huber Stellung zur bisherigen Wertentwicklung und dem Hin und Her an den Anleihemärkten.