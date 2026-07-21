Wo finden Anleger echtes, säkulares Wachstum abseits ausgetretener Pfade? Die Energiewende ist längst kein ideologisches Nischenthema mehr, sondern ein fundamentaler Megatrend. Schaut man sich die Entwicklungen an den globalen Strommärkten an, fällt eine Sache sofort ins Auge: Zum ersten Mal seit Jahrzehnten steigt die Stromnachfrage in den USA und Europa wieder rasant an. Angetrieben wird dieser Hunger durch energieintensive Rechenzentren für Künstliche Intelligenz , die fortschreitende Elektrifizierung und die Rückverlagerung industrieller Fertigung.

Wer das Pferd nicht von hinten aufzäumen will, muss zuerst in die notwendige Infrastruktur investieren. Das macht unseren heutigen Fonds der Woche besonders auffällig, der sich als benchmark-agnostischer Outperformer positioniert: der Pictet-Clean Energy Transition (ISIN: LU0280435388).

Das Unternehmen

Hinter dem Fonds steht mit Pictet Asset Management ein echter Pionier für thematische Aktienanlagen, der bereits seit 1995 in diesem Segment aktiv ist. Die Gesellschaft ist Teil der traditionsreichen, 1805 in Genf gegründeten Pictet Gruppe, welche bis heute nicht börsennotiert ist, sondern sich vollständig im Besitz der geschäftsführenden Partner befindet.

Auf der globalen Plattform der Schweizer Investmentboutique werden in 15 verschiedenen Themenstrategien umgerechnet mehr als 54 Milliarden Euro von über 70 Anlagespezialisten betreut – bei rund 300 Milliarden Euro verwaltetem Gesamtvermögen. Die besondere Unabhängigkeit der Struktur erlaubt es dem Haus, rein langfristige Kundenlösungen abseits kurzfristigen Quartalsdenkens zu entwickeln.

Die Macher

Der Fonds wurde bereits im Jahr 2007 lanciert. Maßgeblich geprägt und gesteuert wird die Strategie durch ein klares Teamsetup unter der Führung von Lead-Portfoliomanager Xavier Chollet. Chollet verantwortet den Fonds bereits seit dem 1. April 2011 und blickt auf einen entsprechend langen und erfolgreichen Track-Record zurück. Er ist bereits seit 2007 umfassend auf Clean-Energy-Themen spezialisiert.

Ergänzt wird das Management durch die erfahrenen Co-Manager Manuel Losa, Pam Liu und Guillaume Martin-Achard. Flankiert wird das Kernteam von einem externen Fondsbeirat aus Industrieexperten und führenden Akademikern (unter anderem der ETH Schweiz), mit denen ein halbjährlicher intensiver Austausch zur Identifikation technologischer Wendepunkte stattfindet.

Die Philosophie

Das zentrale Anlageziel des Fonds ist eine langfristigen Wertsteigerung und die Outperformance des breiten Aktienmarktes durch gezielte Investments in die globale Dekarbonisierung. „Der Markt legt zu viel Gewicht auf kurzfristige Gewinnerwartungen und unterschätzt die Beständigkeit des säkularen Wachstums, das durch die Energiewende angetrieben wird“, ist sich das Management sicher.

Dabei agiert der Fonds als All-Cap-Ansatz mit einem strengen Liquiditätsfilter, der hochvolatile Micro-Caps konsequent aussiebt. Der Einsatz von Derivaten ist im regulären Long-only-Betrieb nicht vorgesehen. Die Cash-Quote liegt typischerweise voll investiert bei unter 2 Prozent, kann jedoch in schweren Krisenphasen taktisch auf bis zu 10 Prozent hochgefahren werden.

Nachhaltigkeit

Als deklarierter Artikel-9-Fonds gemäß SFDR erfüllt die Strategie höchste Nachhaltigkeitsstandards und investiert ausschließlich taxonomiekonform. Das Regelwerk ist strikt: Schwere Vergehen gegen internationale Konventionen zu Menschenrechten oder Umweltschutz führen zum sofortigen Ausschluss. Ebenso gelten kompromisslose Umsatz-Ausschlussgrenzen (0 Prozent bei kontroversen Waffen und Tabak).

Besonders pragmatisch zeigt sich das Team bei Versorgeraktien im „grünen Wandel“: Diese dürfen im Portfolio verbleiben, sofern mindestens 80 Prozent ihrer Wachstumsinvestitionen nachweislich in saubere Energien (Netze, E-Mobilität) fließen, der fossile Altbestand unter 20 Prozent liegt und kontinuierlich abgebaut wird.

Spielt das Marktumfeld eine Rolle?

Da der Fonds gezielt in globale Qualitätswachstumsaktien investiert, hat die Strategie naturgemäß in bestimmten Marktphasen mit Gegenwind zu kämpfen. Schnell und überraschend steigende Zinsen sowie scharfe konjunkturelle Wachstumsabschwächungen belasten das Umfeld temporär.

„Die Energiewende unterliegt zyklischen Schwankungen, aber kurzfristige Rückschläge stellen den langfristigen Trend nicht infrage“, betont das Team. Eine glänzende Performance liefert der Ansatz immer dann ab, wenn globale Wachstumswerte – und hier insbesondere die IT-, Software- und Halbleiter-Aktien – die Märkte anführen.

Abgrenzung zur Vergleichsgruppe

Der entscheidende USP gegenüber vielen Mitbewerbern liegt in der ganzheitlichen Allokation. Während reine Standard-Peergroup-Fonds oft einseitig und hochgradig volatil in der Speerspitze der reinen Stromerzeuger (Solar- und Windpark-betreiber) investiert sind, setzt Pictet konsequent auf die gesamte Kette. Die wichtigste Lehre der letzten Jahre hat die Strategie geprägt: Ein Investment in die „Schaufelhersteller“ der Energiewende (Infrastruktur, Netze, Halbleiter) zahlt sich langfristig deutlich solider aus als das reine Fokussieren auf Endproduzenten.

Der Prozess

Der Investmentprozess läuft als fundamentaler Bottom-up-Ansatz ab, unterstützt durch ein quantitatives Screening zur Identifizierung des thematischen Bezugs via NLP-Software. Die Portfoliomanager tragen eine doppelte Verantwortung: Sie fungieren gleichzeitig als Analysten für ihr eigenes Universum. Dem Team steht eine immense Research-Tiefe zur Verfügung. Die Manager führen über 400 persönliche Unter-nehmensgespräche und Vor-Ort-Besuche pro Jahr durch, was ihnen durch das hohe Fondsvolumen einen exzellenten, direkten Zugang zu den Vorständen – vor allem im vielversprechenden Mid-Cap-Segment – sichert.

Wichtigstes Selektionskriterium ist die „thematische Reinheit“. Hat ein Titel den fundamentalen Analyseprozess aus Geschäftsmodellbewertung, ROIC-Prüfung und internem DCF-Modell durchlaufen, wird die Position niemals „all-in“, sondern stets in disziplinierten, kleinen Schritten sukzessive auf- oder abgebaut. Die jährliche Turnover-Ratio liegt bei moderaten und langfristig orientierten 30 bis 50 Prozent pro Jahr.

Die Performance

Dank der Lancierung im Jahr 2007 verfügt der Fonds über ein Alleinstellungsmerkmal in Sachen Historie. Ein Blick auf die aktuellen Zahlen der hier vorgestellten P EUR Retail-Tranche verdeutlicht die Dynamik:

Das Portfolio

Das per Ende Juni 2026 auf 5.562 Millionen Euro angewachsene Fondsvolumen verteilt sich hochkonzentriert auf aktuell 49 Positionen. Auf Wirtschaftssektoren bezogen bilden die Basistechnologien mit 42,45 Prozent das Fundament, dicht gefolgt von der Energieeffizienz (33,33 Prozent) und den klassischen Renewables (15,80 Prozent). Die förderliche Infrastruktur nimmt 6,39 Prozent ein, während die Liquiditätsquote bei 2,04 Prozent gehalten wird. Regional dominieren ganz klar die USA (65,16 Prozent), mit weitem Abstand folgen Deutschland (7,79 Prozent), Taiwan (6,39 Prozent) und die Niederlande (5,50 Prozent). Währungspositionen werden nicht abgesichert. Die Top-10-Schwergewichte machen zusammen 42,45 Prozent des Gesamtvermögens aus: Die Top-3-Titel lauten: Broadcom Inc. (6,16 Prozent), Applied Materials Inc. (5,81 Prozent) und Infineon Technologies AG (4,70 Prozent)

Das Fazit

Durch den Fokus auf die „Schaufelhersteller“ der Dekarbonisierung fängt das krisenerprobte Team die extreme Volatilität reiner Öko-Nischenwerte perfekt ab und partizipiert gleichzeitig voll am globalen Infrastruktur- und KI-Boom. Wer an die unumkehrbare weltweite Elektrifizierung glaubt, findet hier einen geeigneten, langfristigen Basisbaustein.