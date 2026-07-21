Der Pictet-Clean Energy Transition im Porträt
Wo finden Anleger echtes, säkulares Wachstum abseits ausgetretener Pfade? Die Energiewende ist längst kein ideologisches Nischenthema mehr, sondern ein fundamentaler Megatrend. Schaut man sich die Entwicklungen an den globalen Strommärkten an, fällt eine Sache sofort ins Auge: Zum ersten Mal seit Jahrzehnten steigt die Stromnachfrage in den USA und Europa wieder rasant an. Angetrieben wird dieser Hunger durch energieintensive Rechenzentren für Künstliche Intelligenz, die fortschreitende Elektrifizierung und die Rückverlagerung industrieller Fertigung.