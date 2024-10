Herr Weiß, Aktien aus dem Clean-Tech-Sektor gehören schon seit einiger Zeit zu den Underperformern am Markt. Was sind die Gründe dafür?

Alexander Weiß: Der Hauptgrund ist sicher das aktuelle Zinsumfeld. Im Clean-Tech-Bereich sprechen wir generell eher von jüngeren Unternehmen, die sich vielfach variabel finanzieren und einen höheren Kapitalbedarf haben. Beides hat zuletzt auf diese Unternehmen und deren Marktbewertung gedrückt, da wir in den letzten zwei Jahren sehr stark und vor allem schnell steigende Zinsen gesehen haben.

Manche sprechen bei Umweltaktien schon von Bewertungen, die man sehr lange nicht mehr gesehen hat. Würden Sie das unterschreiben?

Weiß: Korrekt, wir haben historisch im Bereich der Umwelttechnologien eine tendenziell höhere Bewertung als im Gesamtmarkt gesehen. Dies hängt damit zusammen, dass wir in dynamischere Unternehmen investieren, die sich noch in der Wachstumsphase befinden. Zuletzt konnten wir allerdings etwas beobachten, das es so in unserem Segment eigentlich noch nicht gegeben hat – wir handeln mittlerweile zu tieferen Bewertungen als der breite Markt. Hinzu kommt, dass die Wachstums-Aussichten im Segment besser sind als im Gesamt-Markt. Das auf drei bis fünf Jahre erwartete Gewinnwachstum ist fast doppelt so hoch wie jenes für den MSCI World.

Wir sehen aber auch, dass der Fonds Erste WWF Stock Environment schon seit längerer Zeit „günstig“ im Vergleich zum breiten Markt handelt.

Weiß: Wenn man einen langfristigen Horizont hat, sind Bewertungen sehr relevant für die langfristige Performance. Zuletzt haben wir gesehen, dass es vermehrt zu Transaktionen aus dem Private-Equity-Bereich für gelistete Erneuerbare-Energie-Unternehmen kam. Private Equity sieht also auch, dass die aktuellen Bewertungs-Niveaus überzogen sind und „greifen zu“.

Als Beispiel könnte man die Übernahme der deutschen Encavis durch KKR, eines der Top-5 Private-Equity-Häuser global, nennen. Encavis entwickelt Solar- und Windparks in Europa, mit Fokus auf Deutschland. Wir waren seit 2015 investiert. Mit dem Übernahmeangebot ist die Aktie um fast 60 Prozent in die Höhe gesprungen – wir haben das genutzt und unsere Position verkauft. Beispiele wie dieses – die Übernahmen im Bereich der Erneuerbaren haben sich zuletzt gehäuft – zeigen uns, dass der Sektor momentan relativ und auch absolut betrachtet günstig bewertet ist.

Zuletzt hat man immer mehr von energieintensiven Datenzentren gehört, die für den Aufwuchs der künstlichen Intelligenz nötig sind.

Weiß: Jeder will dabei sein bei der potenziellen nächsten Revolution. Der enorme Stromverbrauch, den Daten-Zentren und vor allem Modelle in der künstlichen Intelligenz benötigen, ist allerdings nicht zu unterschätzen. Wir haben uns intensiv mit dieser Thematik auseinandergesetzt und sind zum Schluss gekommen, dass das Thema einen starken Effekt auf unsere Umweltaktienfonds haben wird. Die Nachfrage nach Strom in den USA wird von heute bis 2030, also binnen sechs Jahren, stärker wachsen als in den vergangenen 25 Jahren. Wenn selbst konservative Energieversorger ihre Annahmen beinahe verdoppeln, gibt uns das auch Vertrauen, dass es nicht nur „Hype“ sein kann. Wie die Grafik zeigt, sind die „Big Tech“ wichtigste Bezieher.

Warum setzen die Tech-Konzerne für ihren steigenden Bedarf vor allem auf Grünstrom?

Weiß: Die Big-Tech-Unternehmen haben sich selbst ambitionierte Umweltzielte gesteckt. In Zukunft will man seinen Strom zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energien beziehen – der Strom muss also grün sein. Ein zweiter wichtiger Faktor für diese Konzerne ist die Geschwindigkeit: Bei dem extremen Bedarf ist es wichtig, dass die Stromversorgung mit dem massiven Ausbau von Datenzentren hinterherkommt. Solar ist hier besonders spannend, weil man die Anlagen sehr schnell ans Netz bringen kann. Weniger wichtig ist für die Unternehmen der Preis – es geht darum, zeitnah die Stromversorgung zu sichern, um im Bereich künstliche Intelligenz nicht ins Hintertreffen zu geraten.

Für all diese Daten-Zentren benötigt man ausreichenden Strom – hier kommen Firmen im ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT beziehungsweise ERSTE GREEN INVEST ins Spiel. Unterstrichen wird das beispielsweise durch einen Deal über den Bezug von erneuerbarer Energie, der Anfang Mai zwischen Microsoft und Brookfield Renewable Partners geschlossen wurde.

Doch auch Firmen im Bereich der Elektrotechnik profitieren vom rasanten Ausbau. Unternehmen wie Schneider Electric, welche die Infrastruktur für Daten-Zentren liefern, sehen enorme Wachstumsraten in diesem Segment.

Der Ausbau der erneuerbaren Energien findet also weiterhin statt, auch wenn die aktuellen Kursbewegungen im Segment es nicht reflektieren?

Weiß: Ja, der Sektor wächst rasant. Der Ukraine-Russland-Krieg hat die Themen Energiesicherheit und Energieautonomie sehr stark gepusht: Wir haben im Jahr 2022 einen echten Umbruch gesehen, die globalen Kapazitäten für Solar wurden massiv erhöht. Im Jahr 2023 sahen wir dann einen noch stärkeren Ausbau, mit einem Wachstums-Plus von 76 Prozent gegenüber 2022. Getrieben wird der Markt hier vor allem von China, doch auch der Rest der Welt verzeichnet enorme Wachstumsraten.

Solar ist mittlerweile zu einer der billigsten Stromquellen geworden und kann sehr schnell installiert werden. Das hat mittlerweile auch Texas gemerkt – traditionell eher bekannt für die Öl- und Gasindustrie, ist es bereits seit längerer Zeit mit Abstand größter US-Produzent von Windenergie. Zuletzt hat man aber auch einen beachtlichen Anstieg bei Solarinstallationen gesehen – so stark sogar, dass man den bisherigen Marktführer Kalifornien ablösen konnte. Man sieht: Wirtschaftlichkeit kann sich letztlich gegen Ideologie durchsetzen.

Kann man hieraus auch etwas für die US-Wahlen im November ablesen?

Weiß: Viele der Förderungen, die in den USA momentan über den Inflation Reduction Act (IRA) für erneuerbare Energien zur Verfügung stehen, fließen in traditionell republikanische Staaten. Investments in Produktionsanlagen für Batterien und Solarmodule finden zu einem überdurchschnittlichen Teil in „roten“ Staaten statt. Wir erwarten also, dass das politische Risiko für eine Aufhebung des IRA überschaubar ist. Die Gouverneure von jenen Staaten, die davon profitieren, würden sich dagegen aussprechen. Zusätzlich ist die Aufhebung eines Gesetzes ohne eine absolute Mehrheit sehr schwierig – momentan ist dieses Szenario also sehr unwahrscheinlich.

Investieren in Umwelttechnologien

Mit den Umweltaktienfonds ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT und ERSTE GREEN INVEST können Anleger breit gestreut in Vorreiter aus dem Bereich Umwelttechnologien investieren. Als Impact-Fonds streben beide eine messbare, positive Wirkung auf die Umwelt beziehungsweise Gesellschaft an. Vor kurzem wurden beide Fonds in einer Auswertung von ESG Plus und der Arbeiterkammer Oberösterreich unter die nachhaltigsten in Österreich ausgewählt. Der ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT wurde dabei überhaupt als der nachhaltigste Fonds des Landes prämiert.

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass eine Veranlagung in Wertpapiere neben Chancen auch Risiken beinhaltet.

Hinweise ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT

Der Fonds verfolgt eine aktive Veranlagungspolitik und orientiert sich nicht an einem Vergleichsindex. Die Vermögenswerte werden diskretionär ausgewählt und der Ermessensspielraum der Verwaltungsgesellschaft ist nicht eingeschränkt. Bitte beachten Sie, dass die Veranlagung in Wertpapiere neben den geschilderten Chancen auch Risiken birgt.

Weitere Ausführungen zur nachhaltigen Ausrichtung des ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT sowie zu den Angaben gemäß Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088) und Taxonomie-Verordnung (Verordnung (EU) 2020/852) sind dem aktuellen Prospekt, Punkt 12 und Anhang „Nachhaltigkeitsgrundsätze“ zu entnehmen. Bei der Entscheidung, in den ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT zu investieren, sollten alle Eigenschaften oder Ziele des ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT berücksichtigt werden, wie sie in den Fondsdokumenten beschrieben sind.

Hinweise ERSTE GREEN INVEST

Der Fonds verfolgt eine aktive Veranlagungspolitik und orientiert sich nicht an einem Vergleichsindex. Die Vermögenswerte werden diskretionär ausgewählt und der Ermessensspielraum der Verwaltungsgesellschaft ist nicht eingeschränkt. Bitte beachten Sie, dass die Veranlagung in Wertpapiere neben den geschilderten Chancen auch Risiken birgt.

Weitere Ausführungen zur nachhaltigen Ausrichtung des ERSTE GREEN INVEST sowie zu den Angaben gemäß Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088) und Taxonomie-Verordnung (Verordnung (EU) 2020/852) sind dem aktuellen Prospekt, Punkt 12 und Anhang „Nachhaltigkeitsgrundsätze“ zu entnehmen. Bei der Entscheidung, in den ERSTE GREEN INVEST zu investieren, sollten alle Eigenschaften oder Ziele des ERSTE GREEN INVEST berücksichtigt werden, wie sie in den Fondsdokumenten beschrieben sind.