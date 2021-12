Cleantech: Rekord-Deal

Der Solar-Spezialist Sic Processing wurde für einen Rekordpreis an die Beteiligungsgesellschaft Nordic Capital verkauft. Sic ist ein weltweit führender Dienstleister in der Wiederaufbereitung von Sägesuspension für die Herstellung von Silizium-Wafern. Über 90 Prozent seiner Umsätze erzielt das Unternehmen in der Photovoltaik-Industrie.Verkäufer ist die Cleantech Invest AG (ISIN: CH 0034 183 175). Die Schweizer Gesellschaft, die überwiegend in erneuerbare Energien, Umwelt- und Klimaschutz-Projekte im deutschsprachigen Raum investiert, war knapp drei Jahre an Sic beteiligt.Ein gutes Geschäft: Über die finanziellen Details wurde zwar Stillschweigen vereinbart. Nach Angaben der Börsen-Zeitung, die Finanzkreise zitiert, sei Sic Processing jedoch mit rund 460 Millionen Euro bewertet worden.