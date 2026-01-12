Die Strom- und Datennachfrage wächst: Portfoliomanager von ClearBridge Investments gehen davon aus, dass die Aussichten für Infrastruktur im Jahr 2026 robust bleiben.

Gasturbine in einem Test- und Prüfzentrum: Die explosionsartig steigende Nachfrage nach künstlicher Intelligenz (KI) und Rechenzentren führt zu einer beispiellosen Nachfrage nach Strom und Gas.

Börsennotierte Infrastruktur verzeichnete 2025 starke Renditen, unterstützt durch die KI-gestützte Nachfrage nach Strom von Stromversorgern und Gasinfrastruktur. Im Gespräch berichten die ClearBridge-Portfoliomanager Charles Hamieh, Shane Hurst und Nick Langley, wie KI-Wachstum und andere Faktoren der Infrastrukturrendite — Investitionen (Capex) zum Ersatz veralteter Anlagen und Geräte, Ausgaben für Resilienz, Onshoring und globale Finanz- und Geldpolitik — die Anlageklasse für 2026 und darüber hinaus positionieren.

DAS INVESTMENT: Herr Langley, wie lautet Ihre allgemeine Einschätzung für Infrastruktur im Jahr 2026?

Nick Langley

Nick Langley: Infrastruktur hat von strukturellem Rückenwind wie der Dekarbonisierung, Investitionen in eine veraltete Netzwerkinfrastruktur zur Verbesserung der Widerstandsfähigkeit und dem Wachstum von KI und Rechenzentren profitiert, was den Strombedarf in die Höhe treibt. Wir erwarten, dass all das auch 2026 und darüber hinaus Bestand haben wird, und wir glauben nicht, dass das Wachstumspotenzial von den Märkten bereits vollumfänglich erkannt worden ist. Daher erscheinen uns Infrastrukturbewertungen attraktiv, vor allem angesichts der Länge und Transparenz ihrer Ausgaben und Renditen (Grafik 1).

Grafik 1: Konsens-EV/EBITDA des börsennotierten Infrastruktursektors

Quelle: FactSet, ClearBridge Investments. Stand: 30. September 2025. Historische Entwicklung basierend auf dem FY1 EBITDA Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator oder eine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Der Großteil unseres Engagements findet in den Vereinigten Staaten statt, wo Versorgungsunternehmen aufgrund dieser enormen Investitionsausgaben ein beispielloses Gewinnwachstum verzeichnen. Hinzu kommt ein positives fiskalisches Umfeld, insbesondere in den USA und Europa, während die globale Geldpolitik aktuell eher neutral ist oder sogar gelockert wird. Vor diesem Hintergrund halten wir Infrastruktur auch 2026 für attraktiv.

Herr Hurst, erwarten Sie, dass der KI-Rückenwind für Infrastruktur anhält?

Shane Hurst

Shane Hurst: Die Notwendigkeit, KI mit Strom zu versorgen, und das damit verbundene Wachstum von Daten und Rechenleistung hat zu einer explosionsartigen Nachfrage nach Strom und Gas geführt. Strom- und Gasversorger investieren stark in den Aufbau intelligenter Stromnetze mit verbesserter Nachfragesteuerung sowie in Zuverlässigkeit und Effizienz.

Versorgungsunternehmen haben ebenfalls stark profitiert; sie investieren große Summen in die Entwicklung und den laufenden Betrieb von Rechenzentren. Die Investitionen des Technologiesektors für neue Rechenzentren werden sich bis 2030 voraussichtlich auf insgesamt 6,78 Billionen US-Dollar belaufen.1 Verschiedenen Prognosen zufolge beläuft sich das Basisszenario für den weltweiten Strombedarf von Rechenzentren auf jährlich 22 Prozent bis 2030, während die Investitionen in den Bau von Rechenzentren bis 2030 auf 49 Milliarden US-Dollar pro Jahr steigen sollten (Grafik 2).

Laut der International Energy Agency (IEA) sind Rechenzentren in den Vereinigten Staaten auf dem besten Weg, dass bis 2030 fast die Hälfte des Anstiegs der Stromnachfrage auf sie entfällt — hauptsächlich aufgrund der Nutzung von KI.

Grafik 2: Globale Stromnachfrage für Rechenzentren führt zu Investitionen

Quellen: Internes Research, McKinsey, IEA, Morgan Stanley, WFG, BNEF, EIA. Stand: 30. September 2025. Die Investitionen betreffen nur den Bau und beinhalten keine Ausrüstung. Es gibt keine Garantie dafür, dass sich Schätzungen, Prognosen oder Projektionen als richtig erweisen werden.

Herr Hamieh, inwiefern bestehen Risiken für den anhaltenden KI-Schub?

Charles Hamieh

Charles Hamieh: Hyperscaler haben in der Regel Verträge mit einer Laufzeit von 15 bis 20 Jahren abgeschlossen, bei denen das Versorgungsunternehmen die Infrastruktur – einschließlich Strom – liefert und eine attraktive Eigenkapitalrendite erzielt, normalerweise im Bereich von 9 bis 12 Prozent. Bei bestehenden Projekten ist das Versorgungsunternehmen zu 100 Prozent geschützt und erhält eine Investitionsrendite. Das bedeutet auch, dass die aktuellen Verbesserungen der Leitlinien strukturell sind und eine Transparenz von 7 bis 10 Jahren bieten.

Zu den Risiken, die wir beobachten, gehört der Druck von Privatkunden aufgrund höherer Strompreise, was ein Politikum werden und zu der Sorge führen kann, dass das Wachstum von Rechenzentren für Kunden von Versorgern im Allgemeinen schlecht ist.

Außerdem könnte es zu Einschränkungen im Stromnetz in Form von Verzögerungen bei Verbindungsvereinbarungen, Kraftwerken und Genehmigungen kommen. Lieferketten- und Bauverzögerungen könnten zu Kostensteigerungen, Fachkräftemangel oder dem Mangel an Spezialausrüstung führen. Es besteht die Möglichkeit – obwohl ich sie für gering halte –, dass irgendeine Art bedeutender technologischer Veränderung zu einer deutlich höheren Energieeffizienz und einem geringeren Stromverbrauch führen könnte. Und letztlich könnten Finanzierungsbeschränkungen für das Wachstum von Rechenzentren, auch wenn dies sehr unwahrscheinlich ist, zu einer Verlangsamung des Wachstums führen.

Kernenergie wird als emissionsarme Energiequelle wieder diskutiert. Wie stehen Sie zu Atomkraftwerken und den damit verbundenen neuen Energieversorgungsoptionen, etwa den Small Modular Reactor-Entwicklungen?

Hamieh: Zusammen mit Gas ist die nukleare Stromerzeugung die einzige traditionelle Stromerzeugung, die rund um die Uhr zur Verfügung steht. Kernenergie hat auch den zusätzlichen Vorteil, dass sie sauber ist. Ein Nachteil ist die lange Vorlaufzeit für den Bau. Aber wenn sich kleinere modulare Reaktoren als erfolgreich erweisen, wird diese Art der Erzeugung in den nächsten zehn Jahren verstärkt zum Einsatz kommen.

Herr Langley, was sind die wichtigsten Nachhaltigkeitsthemen, die Ihrer Meinung nach die Renditen von Infrastruktur im Jahr 2026 und darüber hinaus vorantreiben?

Langley: Die Dekarbonisierung und der Übergang zu sauberer Energie treiben weltweit weiterhin Investitionen in erneuerbare Energien sowie die Einstellung kohlenstoffbasierter Stromerzeugung wie Kohle voran. Zwar ist ein Teil des Hypes abgeflaut, doch die meisten Länder und viele der größten Unternehmen verfolgen nach wie vor klare Ziele zur Dekarbonisierung.

Ein Großteil der Ausgaben, die zur Erreichung dieser Ziele erforderlich sind, bezieht sich auf Leitungsnetze, und fast alle davon erzielen regulierte Renditen. Weitere Klimaschutzmaßnahmen und Ausgaben für die Risikominderung von Sachanlagen waren ein wichtiger Bestandteil der Investitionspläne, insbesondere in Ländern wie Kalifornien und der US-Golfküste. Weltweite Versorgungsunternehmen haben von diesen Trends stark profitiert.

Herr Hurst, wie prägen Makrofaktoren wie Inflation, Zinssätze und Staatsverschuldung die relative Attraktivität börsennotierter Infrastruktur im Vergleich zu privaten Märkten?

Hurst: Während die Mehrheit unserer Portfolios — über 90 Prozent — direkt oder indirekt die Inflation durchreichen kann, reagieren börsennotierte Märkte oft auf Überraschungen in den Inflationsdaten. Da die Inflation 2025 weitgehend gedämpft war, hatte sie abgesehen von Perioden wie April, in denen Bedenken bestanden, dass die Zölle inflationär sein könnten, nur begrenzte Auswirkungen. Im April, als der Markt aufgrund des Zoll-Schocks in den Ausverkauf überging, waren viele börsennotierte Infrastrukturinvestoren in der Lage, diese Volatilität zu nutzen, um sich in Unternehmen zu positionieren, die stark überzeugend und nur von Beta-Änderungen betroffen waren. Investoren in nicht börsennotierten Infrastrukturen hätten diese Gelegenheit nicht nutzen können, angesichts der mangelnden Liquidität und der langen Zeit, die für die Ausführung eines Deals benötigt wird.

Die hohe Staatsverschuldung hat dazu geführt, dass Wachstumsinitiativen stärker auf den privaten Sektor angewiesen sind, da sich die Staatsausgaben auf Bereiche wie Verteidigung konzentrieren. Das hat zu einer rascheren Genehmigung von Projekten sowie zu einer konstruktiveren Regulierung in einigen Regionen geführt.

Welche Sektoren oder Regionen bieten die überzeugendsten Infrastruktur-Investitionsmöglichkeiten?

Langley: Angesichts der genannten Trends sind wir stark auf globale Stromversorgungsunternehmen fokussiert. Auch nordamerikanische Gasleitungen bleiben attraktiv, da ihre Erweiterungen notwendig sind, um neue Gaskraftwerke – die das Stromnetz stabilisieren und Rechenzentren versorgen – sowie den Export von verflüssigtem Erdgas (LNG) zu ermöglichen. Hocheffiziente Gaserzeugung trägt zudem dazu bei, die Netze während der Dekarbonisierung stabil zu halten.

Globale erneuerbare Energien und Speicherlösungen profitieren ebenfalls von der steigenden Stromnachfrage, die durch die Stilllegung von Kohlekraftwerken und das Wachstum von Rechenzentren entsteht, sowie von der Notwendigkeit, Netze klimafreundlicher zu gestalten.

Schließlich bleibt die nutzerfinanzierte Infrastruktur in Europa interessant: Flughäfen und Mautstraßen stoßen vielerorts an ihre Kapazitätsgrenzen, was zu einem höheren Investitionsbedarf führt und gleichzeitig Chancen für attraktive Renditen bietet.

Ihr Fazit?

Langley: Wir erwarten, dass die Aussichten für Infrastruktur im Jahr 2026 stabil bleiben. Treiber sind die steigende Nachfrage nach Strom und Daten durch KI, die Dekarbonisierung sowie Investitionen in Netze, um veraltete Anlagen zu ersetzen, die Widerstandsfähigkeit zu erhöhen und Onshoring sowie die Neuausrichtung von Lieferketten zu unterstützen.

Versorgungsunternehmen und Infrastrukturprojekte, die stark vom BIP abhängig sind – etwa Flughäfen oder Mautstraßen – profitieren von langfristigen Verträgen, staatlicher Unterstützung und ihrer Bedeutung als kritische Dienstleistungen. Das sorgt auch in einem volatilen makroökonomischen Umfeld für stabile Gewinne.

Risiken wie Netzengpässe, politischer Druck in Bezug auf Erschwinglichkeit von Strom oder Lieferkettenprobleme bestehen weiterhin. Dennoch sehen wir in Industrieländern, insbesondere in Nordamerika und Europa, zahlreiche Chancen. Insgesamt bleibt Infrastruktur eine widerstandsfähige Anlageklasse, die angesichts wirtschaftlicher Veränderungen und technologischen Fortschritts sowohl attraktive Renditen als auch defensive Eigenschaften bietet.

1. Quelle: McKInsey & Company, „Die Kosten der Datenverarbeitung: Ein 7-Billionen-Dollar-Wettlauf um die Skalierung von Rechenzentren“, 28. April 2025.

2. Quelle: GOV.UK, Unabhängige Wasserkommission, Juli 2025. Der Cunliffe Review ist ein wichtiger Bericht, Sir Jon Cunliffe, fordert einen „totalen Neustart“ des britischen Wassersektors mit 88 Empfehlungen zur Behebung von Fragmentierung, schlechter Regulierung und Umweltversagen.