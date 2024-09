An Clearlake Capital Natixis verkauft weitere Boutique

Natixis Investment Managers verkauft MV Credit an einen Investor: Clearlake Capital möchte den Asset Manager für Private Equity und Private Debt übernehmen. Das gab das Unternehmen in einer Mitteilung bekannt. Demnach soll der Deal zwischen Clearlake Capital und Natixis im vierten Quartal 2024 über die Bühne gehen.

MV Credit wurde 2000 gegründet und gehörte seit 2018 als eine von aktuell noch 17 Boutiquen zu Natixis Investment Managers. Das Londoner Unternehmen verwaltet aktuell ein Vermögen von 5,1 Milliarden US-Dollar, unter anderem in Fonds für Direct Lending oder Collaterized Loan Obligations. Zu den Investoren der MV-Credit-Fonds zählen laut einer Pressemitteilung Unternehmen wie EQT, Bain Capital, Cinven oder Nordic Capital. Clearlake Capital wiederum verwaltet nach dem Zukauf ein Vermögen von insgesamt 90 Milliarden Dollar, von denen 28 Milliarden Dollar auf Kreditinvestments entfallen.

Natixis hatte in den vergangenen Jahren einige der Beteiligungen an den Investmentboutiquen verkauft: So übernahm Virtus Investment Partners im vergangenen Jahr von Natixis den Asset Manager Alpha Simplex, der Quant-Alternatives-Strategien verwaltet. Außerdem erwog Natixis laut Medienberichten (in englischer Sprache) im Herbst 2023, die Beteiligung an Dorval Asset Management zu verkaufen.

1.200% Rendite in 20 Jahren? Die besten ETFs und Fonds, aktuelle News und exklusive Personalien erhalten Sie in unserem Newsletter „DAS INVESTMENT Daily“. Kostenlos und direkt in Ihr Postfach. Newsletter DAS INVESTMENT daily (börsentäglich) Newsletter DAS INVESTMENT am Sonntag (wöchentlich) Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. JETZT ANMELDEN Fast geschafft Bitte überprüfen Sie Ihr E-Mail Postfach - wir haben eine Bestätigungs-E-Mail verschickt. Das Abonnement wird nach der Bestätigung aktiv. Bitte auch im Spam-Ordner schauen!

Natixis zählt zu den größten Vermögensverwaltern Europas

Im Jahr 2022 stieß Natixis schon alle seine Anteile an Fiera Capital ab, einem Asset Manager aus Kanada. Auch die Zusammenarbeit mit H2O Asset Management ist seit 2022 Geschichte: Rund um H2O ermitteln noch immer Aufsichtsbehörden, weil der Londoner Boutique bei der Due Diligence für Investments in die Tennor-Gruppe schluderte – Tennor wiederum gehört zum Dunstkreis des deutschen Investors Lars Windhorst, ein niederländisches Gericht erklärt die Gesellschaft 2021 für insolvent.

Natixis Investment Managers zählt mit einem verwalteten Vermögen von über 1,2 Billionen Euro zu den größten Asset Managern Europas. Das Unternehmen wurde eigentlich als Joint Venture der französische Sparkassen- und Volksbank-Gruppe gegründet. Die vereinigte Groupe BPCE übernahm den Asset Manager 2021 komplett, erwog zwischenzeitlich aber auch einen Verkauf.