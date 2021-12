Clemens Bertram Exklusiv: Ehemaliger UBS-Vertriebsleiter startet bei Muzinich & Co.

Ab dem 1. September verantwortet Clemens Bertram das Wholesale-Geschäft der US-Gesellschaft Muzinich & Co. In seiner Position berichtet er aus Frankfurt heraus an Länder-Chef Markus Taubert.

Bertram war von 2011 bis Mitte 2019 bei der UBS, zuletzt als Leiter Vertriebspartner Deutschland und Osteuropa. Zuvor arbeitete er als Leiter des Versicherungs- und Großkundengeschäftes bei Schroder Investment Managers. Davor war er bei Blackrock Deutschland für das Geschäft mit Groß- und Privatbanken sowie Versicherungen zuständig.

Muzinich & Co ist ein eigentümergeführter Asset Manager. Gegründet von George Muzinich 1998 in New York verwaltet die Fondsgesellschaft weltweit derzeit 30 Milliarden US-Dollar.