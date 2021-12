Clerical Medical erweitert Fondsspektrum

Der britische Versicherer Clerical Medical hat sein Fondsspektrum für die Produktfamilie Performancemaster erweitert. Versicherungsnehmer, die auf den CMIG Global Multi-Assets Fund (ISIN: GB00B2QNXC99) setzen, investieren in ein Portfolio aus Aktien, Anleihen, Barvermögen, Devisen, Rohstoffe, Derivate und Immobilien. Darüber hinaus ist das Fondsvermögen auch über mehrere Länder sowie nach Themen wie „Energie und Wasser“ oder „Konsumgüter“ gestreut.



Der Fonds wird aktiv von dem Vermögensverwalter Insight Investment gemanagt. Dabei streben die Fondsmanager aktienähnliche Erträge bei einem reduzierten Risiko an. So dürfen Aktien beispielsweise maximal 60 Prozent der Portfolios ausmachen.