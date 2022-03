Umwelt-Ranking Climetrics zeichnet die 20 klimafreundlichsten Fonds aus

20 Aktienfonds sind von Climetrics für die beste Umweltleistung ausgezeichnet worden. Hinter dem Fonds-Rating steht die gemeinnützige Organisation Carbon Disclosure Project (CDP). Ausgewählt wurden die fünf – unter rein ökologischen Gesichtspunkten – besten Fonds der vier Kategorien globale Aktien, europäische Aktien, US-Aktien sowie Aktien aus Schwellenländern, wie CDP mitteilt.

Climetrics bewertet die Fonds mit einem bis fünf Blättern, wobei fünf Blatter die Bestnote sind. Das Klima-Rating können Anleger auch in der Fonds-Suche von DAS INVESTMENT finden.

Für das Rating werden Fondsportfolio, Umweltmaßnahmen des Vermögensverwalters sowie Anlagepolitik unter die Lupe genommen. Climetrics bewerte jeden Monat 18.000 Fonds, die mehr als 15 Billionen Euro und damit rund 30 Prozent des Gesamtvermögens der weltweiten Investmentfondsbranche repräsentierten, heißt es in der Mitteilung weiter. Die jährlichen Auszeichnungen gebe es nun zum vierten Mal.

„Die Gewinnerfonds heben sich deutlich von der Masse ab“, so Climetrics. Mehr als 30 Prozent aller bewerteten Fonds erhielten nur ein oder zwei Blätter, also die schlechtesten Noten. Deren Bewertungen seien im Schnitt 70 Prozent niedriger als die der Gewinnerfonds. Im Folgenden die 20 ausgezeichneten Fonds, die aber nicht alle in Deutschland vertrieben werden beziehungsweise für Privatanleger erhältlich sind.

Die Gewinnerfonds der Kategorie Aktien global:

Axa WF ACT Framlington Clean Economy (LU1914342180) >>> Chart

Mirova Global Environmental Equity (LU2193677676)

Schroder ISF Global Climate Change Equity (LU0302445910) >>> Chart

Delphi Green Trends (Storebrand AM, NO0010911258)

Transition Energy (Swedbank Robur, SE0000538969)

Die Gewinnerfonds der Kategorie Aktien Europa:

Allianz Europe Equity SRI (LU0542502157) >>> Chart

HSBC RIF Europe Equity Green Transition (FR0000982449)

Federis ISR Euro (La Banque Postale AM, FR0007045950)

Echiquier Climate Impact Europe (FR0013517273) >>> Chart

Mirova Europe Environmental Equity (LU0914733059) >>> Chart



Die Gewinnerfonds der Kategorie Aktien USA:

Aktia America (FI0008806328)

Federis ISR Actions US (La Banque Postale AM, FR0013342326)

ISR Actions Amerique (La Banque Postale AM, FR0000288094)

Mirova US Climate Ambition Equity (LU1911612627)

Robeco QI US Conservative Equities (LU1045434567) >>> Chart

Die Gewinnerfonds der Kategorie Aktien Schwellenländer:

AS EM Sustainable and Responsible Invest. Equity (LU1581387781) >>> Chart

AS EM Sustainable Development Equity (LU2125050307)

Inst. EM Responsible Eq. ex-Fossil Fuels (Fisher Investments, IE00BKLTVJ19)

Robeco Sustainable Emerging Stars Equities (LU2035182695)

UBAM Positive Impact Emerging Equity (LU2051758147)

Nico Fettes, Leiter der Produktentwicklung bei CDP Europe, sagt:

„Wir wissen, dass die überwiegende Mehrheit des globalen Anlagekapitals noch nicht den dringenden globalen Übergang zu einer Wirtschaft unterstützt, die auf eine Begrenzung des Temperaturanstiegs auf 1,5 Grad Celsius ausgerichtet ist und im Einklang mit unseren endlichen natürlichen Ressourcen lebt. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Die Fondsbranche – und die einzelnen Anleger – müssen einfach anfangen, Kapital in die Unternehmen der Zukunft zu stecken. Deshalb ist es von entscheidender Bedeutung, dass professionelle und private Anleger leicht die wenigen Fonds finden können, die derzeit mit einer ausgezeichneten Umweltleistung glänzen.“

>>> Die Climetrics-Datenbank ist unentgeltlich abrufbar unter:

www.cdp.net/en/investor/climetrics