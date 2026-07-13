Der Rentenmarkt galt lange als eintönig. Dabei ist das Angebot heute vielfältig wie nie – und verlangt Beratern deutlich mehr Analyse ab. Was hinter den neuen Bausteinen steckt.

Der Rentenmarkt ist heute so vielschichtig wie kaum je zuvor.

Wer an festverzinsliche Anlagen denkt, hat oft noch das Bild von Staats- und Unternehmensanleihen vor Augen: solide, überschaubar, eintönig. Dieses Bild trügt. Kaum ein Bereich hat sein Anlagespektrum zuletzt so stark erweitert wie der Rentenmarkt.

Ein anschauliches Beispiel liefern AAA-CLO-ETFs – ETFs auf die höchstgerateten und liquidesten CLO-Tranchen. Collateralized Loan Obligations galten lange als Anlageklasse für spezialisierte institutionelle Investoren – schwer zugänglich und erklärungsbedürftig. Inzwischen sind sie im einfachsten Mantel verfügbar: als liquider, börsengehandelter Indexfonds. In den vergangenen ein bis zwei Jahren ist ihre Zahl deutlich gestiegen. Weil CLOs variabel verzinst sind, weisen sie kaum Zinsduration auf – anders als klassische Anleihen, deren Duration deutlich über vier Jahren liegt. Der Aufschlag beträgt je nach Marktphase rund 80 bis 100 Basispunkte gegenüber gleich gerateten AAA-Unternehmensanleihen und etwa 50 gegenüber dem breiten Investment-Grade-Markt.

Neue Bausteine für das Rentenportfolio

CLOs und CDOs werden bisweilen synonym verstanden, obwohl handfeste Unterschiede bestehen. Die in der Finanzkrise problematischen Papiere waren CDOs auf Subprime-Basis; CLOs selbst überstanden sie weitgehend unbeschadet. Die heutige Generation (CLO 2.0) besitzt zudem mehr Subordination – also einen dickeren Verlustpuffer, der Ausfälle vor der Senior-Tranche auffängt: Die AAA-Tranche macht nur noch rund 60 bis 65 Prozent der Struktur aus statt gut 75 Prozent, und eine AAA- oder AA-Tranche ist historisch nie ausgefallen.

Doch CLOs sind nur ein Baustein. Wer Wandelanleihen sucht, findet dafür ebenso passende Produkte wie für Hybrid- und Nachranganleihen. Asset Backed Securities gab es auch vor zwanzig Jahren schon; neu ist nicht die Anlageklasse, sondern der Zugang – was früher institutionellen Investoren vorbehalten war, steht heute über Ucits-Fonds breiteren Anlegerschichten offen. Und die Hochzinsanleihen differenzieren sich nach Regionen – zum Beispiel Nordeuropa oder Schwellenländer – und dort nach lokalen Währungen und Hartwährungen.

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Mehr Vielfalt bedeutet nicht weniger Risiko

Neben Produkten, die im Kern eine Long-Position abbilden, verfolgt eine breite Palette von Fonds Hedgefonds-Strategien auf Basis festverzinslicher Titel. Sie können Anleihen leerverkaufen oder sich gezielt gegen das Zinsänderungsrisiko positionieren und eröffnen so ein Profil, das reine Long-Produkte nicht abbilden können.

Im illiquiden Bereich kommt Private Credit hinzu, einer der stärksten Wachstumsmärkte, der sich zunehmend auch Privatkunden öffnet – nicht über klassische Ucits-Fonds, sondern über semiliquide Eltif- oder Evergreen-Strukturen. Wie CLOs sind auch Direktkredite überwiegend variabel verzinst und senior besichert, tragen also kaum Zinsduration. Für die aufgegebene Liquidität entschädigt eine Prämie von etwa 150 bis 300 Basispunkten gegenüber breit syndizierten Krediten, was zuletzt Bruttorenditen im hohen einstelligen Bereich ergab. Die größere Produktvielfalt erweitert den Werkzeugkasten für die Portfoliokonstruktion erheblich – verlangt aber eine deutlich differenziertere Analyse von Liquidität, Struktur und Kreditrisiken.

Unterm Strich ist der Rentenmarkt heute so vielschichtig wie kaum je zuvor. Diese Fülle ist ein Gewinn – sie verlangt aber, sich mit Funktionsweise und Risiken jedes einzelnen Instruments individuell auseinanderzusetzen. Gerade Berater und professionelle Investoren sind hier gefordert: Sie müssen für jedes Produkt genau benennen können, worum es sich handelt und welche Chancen und Risiken es birgt.

Wie stehen wir selbst zu all dem? Am überzeugendsten finden wir derzeit AAA-CLOs im ETF-Mantel: hohe Besicherung durch die Subordination, kaum Zinsänderungsrisiko und dennoch ein spürbarer Renditeaufschlag, dazu eine liquide, günstige Hülle – hier haben wir ein erstes Investment getätigt. Zurückhaltender sind wir bei Private Credit: Bonitätszweifel bei einzelnen Krediten, erste prominente Ausfälle und die Zunahme von Payment-in-Kind-Strukturen (zuletzt rund 11 Prozent des Marktes) werten wir als Warnzeichen, zumal sehr viel Kapital in das Segment geflossen ist.