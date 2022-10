Cloud-Computing Warum Anleger um Cloud-Dienste nicht herumkommen

Welche Bedeutung das Zeitalter der Transformation für Investoren hat, ist schnell mit einem Blick auf die Megatrends zu erkennen, die einen bedeutenden wirtschaftlichen Wandel vorantreiben: Der Aufstieg Chinas, die Notwendigkeit den Klimawandel und die Ungleichheit in der Gesellschaft zu bekämpfen sowie die Folgen einer wachsenden Weltbevölkerung.

Vielen dieser Themen liegt das disruptive Potenzial der Technologie zugrunde; die Gewissheit, dass Innovation letztlich die Lösungen bieten wird, um viele der aktuellen und zukünftigen Herausforderungen der Welt zu bewältigen. Doch während viele von uns auf diese digitale Revolution blicken, hat das Cloud-Computing subtil die Grundlagen für Unternehmen gelegt, jetzt mit der Anpassung zu beginnen.

Für Investoren ist Cloud-Computing ein langfristiger struktureller Trend, der schon jetzt Chancen erkennen lässt.

On-Demand Tech Lieferung

Cloud-Computing ist im Wesentlichen ein Bereitschaftsdienst für IT-Ressourcen. Unternehmen, Regierungen und Organisationen, die zuvor ihre eigene Technologieinfrastruktur (wie Server und Datenspeicherzentren) gekauft und gewartet hatten, können diese Dienste nun nach Bedarf über das Internet auslagern.

Mit Cloud-Computing können Unternehmen auf ein skalierbares und flexibles Betriebssystem zugreifen, welches regelmäßig aktualisiert wird, um den neuesten Software- und Hardware-Innovationen Rechnung zu tragen. Kurz gesagt: Es ermöglicht Unternehmen fit für eine sich wandelnde Zukunft zu sein.

Die Nachfrage nach Cloud-Computing explodierte während der Pandemie erstmals in der kommerziellen Welt, da der Bedarf mit der plötzlichen Nachfrage an Homeoffice-Arbeitsplätzen stark angestiegen ist. Doch die weltweite Einführung steht noch am Anfang – das Wachstumspotenzial ist daher erheblich, da es als treibende Kraft für die bevorstehende digitale Transformation von Unternehmen angesehen wird. Die weltweiten Endnutzerausgaben für öffentliche Cloud-Dienste beliefen sich im Jahr 2021 auf 410,9 Milliarden US-Dollar, steigen den Prognosen zufolge 2022 um 20,4 Prozent auf 494,7 Milliarden US-Dollar und dürften 2023 bei 600 Milliarden US-Dollar liegen.

Nicht nur ein IT-Trend

Aus Anlageperspektive stellt die Suche nach Unternehmen, die Cloud-Dienste entwickeln, nur einen Aspekt der Cloud-Chance dar, wenn auch mit attraktiven Wachstumsaussichten. Über den Technologiesektor hinaus kann die Einführung der Cloud ein Unternehmen in die Lage versetzen, sein Geschäft zu ändern oder zu beschleunigen, indem es Kosten spart, die operativen Systeme verbessert, Zugang zu Echtzeitdaten erhält, das Kundenerlebnis individuell gestaltet und generell die Effizienz verbessert.

Wenn man sich jeden Sektor anschaut, sind es diejenigen Unternehmen, die am meisten in ihre Systeme investieren, die bereit sind, innovativ zu sein und neue Technologien einzuführen, die tendenziell die besten Produkte und Dienstleistungen haben. Für Investoren, die in diesen Tagen nach einem erstklassigen Unternehmen suchen, sollte es daher eine Voraussetzung sein, diejenigen zu identifizieren, die über modernste IT-Systeme verfügen, und dazu gehört auch Cloud-Computing.

Cloud-Computing-Anbieter tun ihr Bestes, um diesen Übergang zu erleichtern, indem sie die Wertschöpfungskette in allen Sektoren der Wirtschaft forensisch untersuchen, um herauszufinden, wie die Cloud neue Effizienzsteigerungen schaffen kann. Folglich hat sich die Produktpalette in den letzten fünf Jahren deutlich ausgeweitet – es geht jetzt mehr um Software- und App-Entwicklung als nur um die Auslagerung von IT-Hardware.

Cloud Forecast

Mit dem Potenzial des Cloud-Computing andere Technologien leichter, schneller und zugänglicher zu machen, soll es das Rückgrat anderer digitaler Dienste wie Social Media, Gaming, autonomer Autos, dem Internet der Dinge werden und wird durch anstehende ultraschnelle Netzwerke wie 5G weiter gestärkt.

Die laufende Verbesserung der Cloud-Dienste spaltet diese Technologie in verschiedene Servicekomponenten wie Infrastructure as a Service (Iaas); Platform as a Service (Paas) und Software as a Service (Saas). Allerdings gibt es noch viele andere Bereiche, die vom Wachstum des Cloud-Computing profitieren werden:

Speicherkapazität : In einer Welt, in der das Datenvolumen rapide zunimmt, wenden sich viele Unternehmen der Cloud zu, wo größere Kapazitäten zu Verfügung stehen. Und der Preis für diese Lagerung sinkt mit steigendem Wettbewerb.

Sicherheit : Inmitten des Anstiegs und der Raffinesse der Cyber-Kriminalität können Cloud-Anbieter oft bessere Sicherheitsmaßnahmen anbieten als einzelne Unternehmen.

Maßgeschneiderte Kundenerlebnisse : Da Kunden anspruchsvoller werden, wird es von Vorteil sein, die Cloud zu nutzen, um die Interaktion mit Kunden durch Feedback-Apps zu verbessern und eine engere Verbindung mit ihnen zu haben.

Künstliche Intelligenz (KI) : KI-Dienste und Computer-Learning-Plattformen erfordern enorme Verarbeitungsleistung und Datenbandbreite – die Verfügbarkeit von Cloud-Datacentres bedeutet, dass AI-Fähigkeiten für ein viel breiteres Publikum zugänglich sein werden.

Function as a service (FAAS) : Die serverlose Cloud ist ein neueres Konzept, welches dazu führen wird, dass Unternehmen ihre eigenen Serversysteme nicht mehr unterhalten müssen. So kann auf größere Serverkapazitäten zugegriffen werden, wenn es das Unternehmenswachstum fordert, anstatt von operativen Ausgaben diktiert zu werden.

Verbesserung der ESG-Faktoren

Für viele Unternehmen bedeutet der Einsatz immer leistungsfähigerer Rechenmotoren einen erheblich gesteigerten Energieverbrauch. Die Einbindung der Cloud in die Technologie-Betriebssysteme senkt nicht nur die Kosten in Bezug auf die benötigte Hard- und Software, sondern wird auch den Energiebedarf eines Unternehmens deutlich senken. Die Ersparnisse eines Unternehmens aus dem Umstieg auf die Cloud können zwischen 30 und 50 Prozent betragen. Diese Mittel können dann dazu verwendet werden Geld anderswo zu investieren, wie etwa in verbesserte Umwelt-, Sozial- und Governance (ESG), Forschung oder Produktentwicklung.

Die Cloud ermöglicht es Unternehmen auch, über alle Teile ihres Unternehmens hinweg deutlich mehr Daten zu erstellen und bietet die Chance und das Bewusstsein für operative Verbesserungen, die zu deutlich weniger Verschwendung im System führen, was nicht nur gut für die Umwelt sein wird, sondern auch positiv für die Governance ist und den Verbrauchern zugutekommt.

Ein langfristiger Trend, der jetzt zugänglich ist

Vor allem im aktuellen komplexen Anlageumfeld ist es für Anleger oft unmöglich, den alltäglichen „Marktlärm“ herauszufiltern. Langfristige strukturelle Trends sind aber auch eine robuste Opportunitätsquelle.

Cloud-Computing stellt einen solchen Trend dar und bietet sowohl den Nutzern seiner Dienste im öffentlichen, als auch im privaten Sektor viele Vorteile, auch für Investoren, die eine milliardenschwere Branche suchen, in der sich das Wachstum noch im Frühstadium befindet.

Bei BNP Paribas glauben wir, dass Cloud-Computing nicht nur eine Technologie-Story ist, sondern eine, die alle Sektoren, Branchen und Gebiete umfasst und die Lösungen für die langfristigen strukturellen Veränderungen, vor denen unsere Welt derzeit steht, untermauern wird. Unserer Ansicht nach werden diejenigen Unternehmen, die alle Möglichkeiten der Cloud nutzen, die florierenden und marktführenden Unternehmen von morgen sein.

Unsere Investitionsstrategie ist darauf ausgerichtet, die Gewinner des Cloud-Computing zu identifizieren und die Chancen dieses hochinnovativen Themas zu nutzen.