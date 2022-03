37.000 Euro Schadenersatz Club-Betreiberin haftet für rutschige Tanzfläche

Die Betreiberin einer Diskothek muss dafür sorgen, dass die Tanzfläche möglichst frei von Gefahren für die Gäste ist. Dazu gehört es, dass ein Mitarbeiter regelmäßig die Tanzfläche abgeht und auf Getränkepfützen sowie Scherben kontrolliert. Zu dieser Entscheidung kam das OLG Karlsruhe in seinem aktuellen Urteil.

Der Fall

Eine Diskobesucherin war im Dezember 2017 am Rand der Tanzfläche auf einer Getränkepfütze ausgerutscht und hatte sich bei dem Sturz Knochenbrüche am Sprunggelenk und am Schienbeinkopf zugezogen. Sie musste über zwei Wochen stationär im Krankenhaus behandelt und mehrfach operiert werden. Die gesetzliche Krankenversicherung (GKV), die die Behandlungskosten zahlte, verklagte die Betreiberin der Diskothek auf Schadenersatz.

Das Urteil

In der ersten Instanz wies das Landgericht Mosbach die Klage der GKV ab (Urteil vom 30. Juli 2021, Aktenzeichen: 2 O 321/20). Gegen dieses Urteil legte die Krankenkasse Berufung vor dem Oberlandesgericht Karlsruhe ein – mit Erfolg.

Die Betreiberin einer Diskothek muss dafür sorgen, dass die Tanzfläche möglichst frei von Gefahren für die Gäste ist. Dazu gehört es nach Auffassung der OLG-Richter, dass die Tanzfläche regelmäßig durch einen Mitarbeiter abgegangen und auf Getränkepfützen sowie Scherben kontrolliert wird. Im Fall der gestürzten Besucherin war es nicht passiert. Die Betreiberin hatte den für die Kontrolle verantwortlichen Mitarbeiter dazu angehalten, sich von einer Bühne aus einen Überblick über die Tanzfläche zu verschaffen, ohne diese jedoch selbst zu betreten.

Hierdurch konnten bei einer gut besuchten Tanzfläche die Einzelheiten des Fußbodens aber nicht erkannt werden, entschieden die Richter. Die Diskobetreiberin hatte die sich für die Gäste beim Tanzen ergebenden Gefahren daher nicht in zumutbarer Weise geringgehalten.

„Das kann zwar nicht bedeuten, dass ständig ein Mitarbeiter mit einem Bodenwischer über die Tanzfläche läuft, um Getränkepfützen oder Scherben zu beseitigen, eine effektive Kontrolle des Fußbodens in gewissen Zeitabständen ist jedoch notwendig,“ heißt es in der Urteilsbegründung. Das gilt insbesondere angesichts der Tatsache, dass die Betreiberin die Mitnahme von Getränken auf die Tanzfläche zuließ und deshalb mit dem Verschütten von Flüssigkeiten während des Tanzens hätte rechnen müssen. Nun muss sie der Krankenkasse der verletzten Besucherin Behandlungskosten und Krankengeld in Höhe von rund 37.000 Euro erstatten.

Der 7. Zivilsenat des OLG Karlsruhe, der das Urteil am 16. März fällte (Aktenzeichen: 7 U 125/21), hat die Revision nicht zugelassen. Gegen diese Nichtzulassung kann die verurteilte Diskothekenbetreiberin allerdings Beschwerde beim Bundesgerichtshof einlegen.