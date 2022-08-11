Benachrichtigungen Alles als gelesen markieren
ETF-Portal NEU
News
Datenbank
Kapitalanlage
Altersvorsorgedepot
Karriere
Service
Experten
Newsletter
Podcast
Fondsanalyse-App
Alle wichtigen Fonds-Daten jederzeit mobil zur Hand. Analysen, Vergleiche und Portfoliomanagement jetzt unterwegs nutzen.
Laden Im App Store
Jetzt Bei Google Play
Mein Konto
Einloggen Registrieren Kontoeinstellungen Meine Merkliste Newsletter
Watchlist Musterdepot
Ausloggen
Erstellen Sie ein kostenloses Konto oder melden Sie sich an.

Das Thema Nachhaltigkeit bewegt Unternehmen, Kapitalmärkte, Gesetzgeber. Und Menschen. Deshalb präsentieren wir dir hier die Analysen und Thesen der bedeutendsten Nachhaltigkeitsexperten, Top-Ökonomen und Großinvestoren – gebündelt und übersichtlich. Sie sollen dir die wichtigen Entwicklungen auf dem Weg zur nachhaltigen Gesellschaft und Finanzwelt clever und zuweilen kontrovers aufzeigen.

Da diese Artikel nur für Profis gedacht sind, bitten wir Sie, sich einmalig anzumelden und einige berufliche Angaben zu machen. Geht ganz schnell und ist selbstverständlich kostenlos.

Bitte geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein.
oder

Volkswirt Johannes Mayr

Lohnen sich Investments in CO2-Zertifikate?

Johannes Mayr
Aktualisiert am
Johannes Mayr, Eyb & Wallwitz.
Johannes Mayr ist Chefvolkswirt bei Eyb & Wallwitz. Bildquelle: Eyb & Wallwitz
Starkregen, Hitzewellen, schmelzende Gletscher: Der Klimawandel schreitet fort und viele Anleger halten inzwischen Ausschau nach Absicherungsstrategien. Eine Möglichkeit stellen CO2-Zertifikate dar. Johannes Mayr von der Anlagegesellschaft Eyb & Wallwitz erklärt, wie sie funktionieren.

Der Klimawandel ist aktuell aufgrund der Energiekrise zumindest medial etwas in den Hintergrund gerückt, hat aus Anlegersicht in den letzten Jahren aber stark an Bedeutung gewonnen. Viele Investoren sind auf der Suche nach Absicherungsstrategien für ihre Portfolien. Eine Möglichkeit stellen dabei CO2-Zertifikate dar. Häufig wird ein Engagement auch als Weg einer generellen Diversifikation und Risikoreduktion gesehen. Diese Eigenschaften sind allerdings fraglich. Vor einer Entscheidung sollte man sich deshalb der Eigenschaften, Chancen und Risiken des Instrumentes bewusst sein.

Über den Autor

Neue Artikel der Denker der Wirtschaft

×
Suche unterstützt von
Schnellzugriff
Podcasts Fonds- & ETF-Suche Whitepaper Ihr Konto
News
News-Übersicht
Personalien Unternehmen Finanzmärkte Politik & Gesellschaft Recht & Regulatorik
Analysen
Denker der Wirtschaft Whitepaper Interviews Studien & Umfragen Kommentare
Service
Termine & Events E-Paper Podcasts Videos
Datenbank
ETF-Suche
ETF-Vergleich Die besten ETFs Die größten ETFs Neue ETFs Nachhaltige ETFs ETF-Anbieter
Fonds-Suche
Fonds-Vergleich Die besten Fonds Die größten Fonds Neue Fonds Nachhaltige Fonds Fonds-Anbieter
Service
Watchlist Musterdepot Fondsplan-Rechner 100 Fondsklassiker Große Fondsstatistik Kurs-Alarm
Altersvorsorgedepot
Übersicht
Die Grundlagen Für Berater & Vermittler Praxisfälle
Förderrechner
Kapitalanlage
ETFs
Klassische ETFs Aktive ETFs Welt-ETFs Themen-ETFs Dividenden-ETFs ETCs
Fonds
Aktienfonds Mischfonds Rentenfonds Geldmarktfonds Deutschlandfonds Immobilienfonds
Finanzprodukte
Aktien Alternatives Anleihen Gold & Edelmetalle Immobilien Krypto Rohstoffe Währungen
Dienstleister
Asset Manager Depotbanken Finanzberater Fintechs KVGs Maklerpools
Karriere
Übersicht
Die besten Arbeitgeber Gehaltsreport Karrieretipps Karrierewege
Service
Tools
Sparplanrechner Musterdepot Profi-Depots Watchlist
Termine
Kongresse Online-Schulung Webinare Private Banking Kongress
Formate
Newsletter E-Paper Podcasts Videos
Experten Anzeigen
Aktives Management
Familienunternehmen
Tradition
ETFs
Marktführer
Globale Expertise
Globale Investmentstrategien
Altersvorsorge
Research Insights
Globale Perspektive
Research-basiert
Nachhaltigkeit
Schwellenländer
ETFs
Globale Investments
Themenfonds
Alternative Anlagen
Schwellenmärkte
Langfristiger Fokus
Wertorientiert
Research-Stärke
Über unsere Experten
Ob Analysten, Portfoliomanager oder CEOs: Unsere Experten sind Marktprofis aus dem Asset Management, die ihre Einblicke mit Ihnen teilen. Sie liefern klare Markteinschätzungen, fundierte Analysen und berichten darüber, wie sie ihre Strategien taktisch anpassen.
dasinvestment.com © 1996-2026 Das Investment
Cookie-Einstellungen
Artikel gemerkt Artikel entfernt Artikel erfolgreich entfernt Artikel wiederhergestellt
Der Artikel wurde zu Ihrer Merkliste hinzugefügt. Der Artikel wurde von Ihrer Merkliste entfernt.
Zur Merkliste