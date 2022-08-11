Volkswirt Johannes Mayr
Lohnen sich Investments in CO2-Zertifikate?
Der Klimawandel ist aktuell aufgrund der Energiekrise zumindest medial etwas in den Hintergrund gerückt, hat aus Anlegersicht in den letzten Jahren aber stark an Bedeutung gewonnen. Viele Investoren sind auf der Suche nach Absicherungsstrategien für ihre Portfolien. Eine Möglichkeit stellen dabei CO2-Zertifikate dar. Häufig wird ein Engagement auch als Weg einer generellen Diversifikation und Risikoreduktion gesehen. Diese Eigenschaften sind allerdings fraglich. Vor einer Entscheidung sollte man sich deshalb der Eigenschaften, Chancen und Risiken des Instrumentes bewusst sein.