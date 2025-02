Michael Walter ist genervt. Ende Januar bekam der Versicherungsmakler mal wieder ungefragt eine Mail. Eine von der Sorte, wie sie Makler, Finanzanlagenvermittler und Co. seit Jahren immer wieder erhalten und die aus Sicht von Walter und vieler Kollegen nichts anderes als Werbung sind. Es geht um Dienstleistungen in Sachen Social-Media-Marketing und Neukundenakquise.

Dienstleistung: Werbeanzeigen auf eigene Zielgruppe umbauen

Es ist ein Beispiel von vielen: Der Versender gibt an, für die eigene Finanzberatung einen Millionenbetrag in Online-Werbung für die Neukundengewinnung investiert zu haben, um damit einen noch größeren Betrag (zehn Millionen Euro) an Courtage verdient zu haben. Quasi die vermeintliche Erfolgsgeschichte eines Makler-Kollegen.

Das Erfolgskonzept könne sich Walter quasi zu eigen machen, denn weiter heißt es: „Die besonders rentablen Werbeanzeigen könnte man mit wenig Aufwand kopieren und auf Ihre Zielgruppe umbauen, um auch für Sie günstig Neukunden-Anfragen zu gewinnen. Natürlich erstmal mit weniger Werbebudget.“ Wenn das interessant für Walter sei, solle man die Tage gern kurz telefonieren.

Mails mit vielen Versprechen und befremdlichem Ton

Besonders skurril: Die Mail war an seine Frau gerichtet, die zwar als Kommandistin des Unternehmens im Handeslregister steht, aber im Unternehmen gar nicht mitarbeitet. Der Absender sprach sie jedoch als Quasi-Geschäftsführerin an. Auch exisitiert die verwendete Mail, die den Vornamen der Frau von Walter und die richtige Domain enthält, überhaupt nicht. Offenbar spekulierte der Absender darauf, dass seine Nachricht dennoch bei der Info-Mailadresse des Unternehmen ankommt, was auch passierte.

Mails dieser Art liegen der Redaktion von DAS INVESTMENT mehrere vor. Stets fallen die offensive Ansprache, große Versprechungen und die unkonkrete Leistungsbeschreibung des eigentlichen Angebots auf. Hinzu kommt ein eher eigenwilliger Ton. Einmal heißt es: „Wenn ich Recht habe, seid ihr schon mal kein 0815-Berater, sondern habt was drauf.“ Eine andere Formulierung: „Wir (...) nutzen eine Strategie, um Online-Anfragen zu erhalten, sodass uns ein Neukunde im Schnitt 87 Euro kostet, mit dem wir das 20-fache verdienen.“

Durch Facebook-Gruppe wurde das Thema groß

Absender ist Enis Eisfeld. Er ist Mitinhaber der Eisfeld & Schneider Beratungsgesellschaft mbH und der Kees Finanzberater GmbH, zwei Unternehmen mit identischer Adresse in Braunschweig. Zu ihren Unternehmungen zählt die bekannte Marke „Blaulichtversichert“, die sich der Absicherung von Feuerwehrleuten, Polizisten und Rettungskräften verschrieben hat.

Walter bekam mehrfach Mails von Eisfeld, eine Einwilligung hatte er nicht erteilt. Aus seiner Sicht handelt es sich um ein unseriöses Coaching-Angebot. Ende Januar schrieb er einen Beitrag zu den Vorgängen in der größten Facebook-Community ihrer Art für Branchenangehörige mit dem Namen „Versicherungsvermittler Deutschland“. In der Gruppe tauschen sich Kollegen aus, geben sich Hilfestellung, manchmal wird auch leidenschaftlich diskutiert. Doch diese Reaktion dürfte auch Walter überrascht haben. Schnell sammelten sich über 50 Kommentare zu seinem Post an.

Viele Auffälligkeiten bei Formalien

Nicht alle teilten Walters Kritik daran, dass die Kees Finanzberater in ihrem Online-Auftritt die Begriffe Versicherungsberatung und Maklerschaft offenbar nicht sauber trennt oder offensiv von zehn Millionen Euro Courtage-Einnahmen spricht. Man solle den Kollegen den Erfolg doch gönnen, hieß es teilweise.

Auch weitere Hinweise des bekannten Gruppenmitglieds Walter Benda zu einem möglicherweise fehlerhaften oder unvollständigen Impressum, fehlenden Hinweisen zu Social Media in der Datenschutzerklärung oder die Erklärung zu einer aus seiner Sicht willkürlichen und falschen fünfjährigen Haftung von Kees Finanzberater für die eigene Beratung – allesamt keine echten Aufreger-Themen für die Makler-Community.

Mails ähnlichen Inhalts wohl zuhauf im Umlauf

Doch das Bild änderte sich, als klar wurde, wie viele Vermittler offenbar ungefragt Mails ähnlichen Inhalts bekommen hatten und auch bis heute bekommen. Auf Nachfrage von DAS INVESTMENT sagte ein Gruppenmitglied: „Ich habe von dort zwei, drei E-Mails bekommen. Ich fand den Ton ziemlich aufdringlich und den Inhalt wenig informativ. Komisch finde ich die (...) Art der Mailgestaltung und Werbung mit den hohen Umsatzsteigerungen. Wenn doch etwas gut funktioniert, schlachte ich es doch selbst aus.“

Ein weiterer Betroffener wird noch konkreter: „Es sind definitiv Anbieter von Coaching. Wir haben mehrfach mit Enis Eisfeld gesprochen. Uns wurde Coaching für 5.000 Euro monatlich angeboten, ohne konkret zu werden, was das genau beinhaltet.“

Kein konkretes Angebot zur angepriesenen Dienstleistung

DAS INVESTMENT hat mit ihm und seinem Geschäftspartner gesprochen. Man habe zunächst Interesse gezeigt und mit Eisfeld telefoniert. Doch als man unbequeme Fragen gestellt habe, brach der Kontakt ab, so die Schilderung. Der Redaktion liegt eine Mail des Maklerunternehmens mit Fragen an Eisfeld vor.

Vor allem bat man darin um ein schriftliches Angebot inklusive detaillierten Plan der Themen und Aufgaben. Auch sollten die Kosten sowie die Mindestlaufzeit enthalten sein. Man fragte nach dem eigentlichen Vertragspartner und nach Referenzen bei Maklerkollegen. Nach Darstellung des Befragten erhielt man nie eine Antwort. Sein vernichtendes Fazit: „Es gab nur vollmundige Versprechen, wie bei Strukkies und Coaching-Schlümpfen üblich.“

Vorwürfe eines Strukturvertriebsmodells

Ein bekannter Makler und Branchenkenner spricht derweil von einem „Strukturvertrieb im Maklermantel“. Grundlage des Geschäfts sind für ihn fragwürdige Kontakte, die Eisfeld zur Polizei aufgebaut haben soll. Er sieht hinter dem Angebot ein bekanntes System, dass auf sogenannte Leads zur Neukundenakquise setzt.

Er sagt: „Nun soll noch mehr gemolken werden, indem das Marketing-System an andere Makler verbimmelt wird.“ Mit System meint er die Weiterverwendung von Methoden einer Koblenzer Marketingschmiede, die sich selbst digitale Unternehmensberatung nennt und den Markt seit Jahren polarisiert.

Auffällig: Wie dieser Gesprächspartner wollen auch andere Personen, mit denen DAS INVESTMENT in Kontakt steht, in Sachen Kees Finanzberater explizit wegen der von ihnen unterstellten Verbindung zu dem Unternehmen anonym bleiben. Sie fürchten deren langen Arm.

Kees war Kunde bei umstrittenem Verlag

Tatsächlich besteht eine zumindest mittelbare Verbindung zu Eisfeld Consulting über den Deutschen Coaching Fachverlag. Deren beiden Geschäftsführer sind gleichzeitig Finanzchef, zudem der Bruder der Gründer, und Pressesprecher des Koblenzer Beratungsunternehmens.

Hallo, Herr Kaiser! Das ist schon ein paar Tage her. Mit unserem Versicherungs-Newsletter bleiben Sie auf dem neuesten Stand im Bereich Assekuranz. Jetzt gratis abonnieren! Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. JETZT ANMELDEN Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Die „Wirtschaftswoche“ hatte sich unlängst intensiver mit dem Verlag beschäftigt, diesen dabei als „PR-Agentur auf Speed“ bezeichnet und vor allem für massenhafte Mail-Angebote an Medien kritisiert, mit der aus Sicht des Magazins fragwürdige Experten platziert werden sollen. Auch das INVESTMENT erhält regelmäßig solche Angebote. Aufforderungen den Versand zu unterlassen, werden stets ignoriert.

2021 erschien bei Focus Money ein Advertorial, also eine Anzeige mit redaktioneller Aufmachung, zu Kees Finanzberater. Unter dem Bild von Eisfeld und Mitinhaber Kolja Schneider steht als Quelle: DCF Verlag GmbH. Auch erschien im „Gewinner-Magazin“, einer hauseigenen Publikation des DCF-Verlags, im Jahr 2020 ein als Anzeige gekennzeichnetes Interview mit Eisfeld und Schneider, in der sie vor allem ihre Expertise in der Absicherung von Beamten betonten.

Viele Erklärungen und Zurückweisungen von Vorwürfen

DAS INVESTMENT hat umfassend zu den Vorwürfen recherchiert und Enis Eisfeld um Stellungnahme gebeten. Dabei kamen zahlreiche weitere Punkte zur Sprache, die uns und der Makler-Community aufgefallen sind, wie ein unübersichtliches Firmengeflecht und noch nicht veröffentlichte Bilanzen für das Jahr 2023.

Eisfeld nahm dazu ausführlich Stellung. Klar wurde dabei, dass er seine Dienstleistung nicht als Coaching ansieht, sondern vielmehr als Unternehmensberatung. Als Nachweis für die vielfach als unglaubwürdig bezeichnete Darstellung von Courtageeinnahmen von zehn Millionen Euro übermittelte er ein Schreiben einer Braunschweiger Steuerberatungsgesellschaft. Darin wird ein Courtageanspruch für das Kalenderjahr 2023 von über elf Millionen Euro bestätigt. Weiter heißt es darin: „ Diesem lagen über 201.000 Courtageeinheiten zu Grunde.“

Zur Frage, wie er Unternehmen auswählt, denen er sein Angebot zusendet, schreibt Eisfeld: „Unsere Dienstleistung kann grundsätzlich für eine Vielzahl von Unternehmen relevant sein, unsere primäre Zielgruppe befindet sich jedoch im Finanzsektor. Unsere Expertise als Unternehmensberater ist insbesondere für diejenigen relevant, die an einem Punkt stehen, an dem sie Skalierungsprobleme haben, im operativen Tagesgeschäft gefangen sind oder selbst für den Kernumsatz verantwortlich sind und dadurch Schwierigkeiten bei der strategischen Weiterentwicklung haben.“

Dienstleistung sei umfassende Unternehemsberatung

Es sei nicht korrekt, dass, wie behauptet, Kunden eine Pauschale von 5.000 Euro ausschließlich für die Optimierung ihres Social-Media-Auftritts zahlen müssten. „Unsere Beratung umfasst ein breites Spektrum, darunter Markenbildung, allgemeines Marketing, Strukturierung von Geschäftsprozessen, Vertriebsaufbau, Social-Media-Strategien, Neukundengewinnung, Managementthemen und Mitarbeitergewinnung.“

Und weiter: „Unsere Dienstleistung basiert auf bewährten Strategien und Erfahrungswerten, wobei die Umsetzung letztlich in der Verantwortung des Kunden liegt. Die Vergütung erfolgt für die erbrachte Beratungsleistung und nicht auf Basis eines garantierten wirtschaftlichen Erfolgs.“ Heißt: das Risiko trägt allein der Kunde.

Zur Zusammenarbeit mit dem Coaching-Verlag schreibt Eisfeld: „Wir haben ein Werbepaket des DCF-Verlags in Anspruch genommen, das für einen begrenzten Zeitraum lief und in diesem Zusammenhang unter anderem eine Werbeanzeige bei Focus Money beinhaltete. Wir gehören nicht zum Experten-Netzwerk des DCF-Verlags, sondern haben dessen Dienstleistungen in der Vergangenheit als Kunde genutzt.“ Die Nachfrage nach einer Verbdingung zu dem dahinter stehenden Koblenzer Beratungsunternehmen ließ er unbeantwortet.

Ungereimtheiten bei vermeintlicher Abgrenzung verschiedener Geschäfte

Es dürfte aber Vorwürfe geben, die sich trotz der Erwiderung von Eisfeld erhärtet haben. Das betrifft zum einen die Vermischung der Dienstleistungen. Eisfeld schreibt zu deren Abgrenzung: „Die hier angesprochene Dienstleistung ist nicht Teil der Kees Finanzberater GmbH, sondern wird von einer eigenständigen GmbH mit einem anderen Unternehmenszweck angeboten. Diese GmbH ist im Bereich der klassischen Unternehmensberatung tätig. Es besteht (...) keine Vermischung der Tätigkeiten oder Kontexte zwischen den verschiedenen Gesellschaften.“

Aber stimmt das? Besonders auffällig ist, dass der Webauftritt von Eisfeld Consulting fast ausschließlich den Erfolg der Marke „Blaulichtversichert“ zum Thema hat. Auch ist dabei wieder explizit von den zehn Millionen Euro Courtageeinnahmen aus dem Maklergeschäft die Rede. Hinter „Blaulichtversichert“ steckt die Kess Finanzberater. In der Grußformel der Mails für das Angebot in Sachen Unternehmensberatung steht wiederum: „Enis Eisfeld von Blaulichtversichert“.

Eisfeld sagt dazu: „Die Erfahrungen und Erfolge, die wir mit Kees Finanzberater und Blaulichtversichert erzielt haben, dienen als wertvolle Referenzen, um Unternehmen strategisch zu begleiten.“

Bis zur Anfrage von DAS INVESTMENT führte ein Klick auf das Impressum des Online-Auftritts der Consulting-Firma von Eisfeld allerdings direkt auf die Website von Kees Finanzberater. Eisfeld schreibt dazu: „Frühere abweichende Bezeichnungen enthielten formelle Unstimmigkeiten, die inzwischen korrigiert wurden. Aufgrund interner Herausforderungen hatten wir zeitweise keinen Zugriff auf die Landingpage, weshalb es zu diesen Abweichungen kam.“

Bestätigung wird angzeweifelt

Kritik regt sich auch weiter an den zehn Millonen Euro Courtgeeinnahmen. Lohrenz sagt dazu: „Courtageinheiten sind unter Versicherungsmaklern und erst recht bei Steuerberatern eine völlig unübliche Berechnungsgröße. Insgesamt sollte ein Bestätigungsschreiben eines Steuerberaters einen verbindlichen Charakter haben und sich an einer Bilanzierung, BWA oder ähnlichem orientieren.“



Nachfragen unbeantwortet – Vorwurf unerlaubter Werbung erhärtet sich

Problematisch stellt sich auch die Frage der fehlenden Einwilligung von Vermittlern zum Versand werblicher Mails dar. Das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb verbietet diese, ohne vorherige Zustimmung des Empfängers. Zahlreiche Betroffene versicherten gegenüber DAS INVESTMENT, nie von Eisfeld Consulting gefragt worden zu sein oder ihre Zustimmung erteilt zu haben. Zudem seien die Aufforderungen, weitere Kontaktaufnahmen zu unterlassen, ignoriert worden.

Eisfeld entgegnet dazu: „Selbstverständlich achten wir darauf, dass unsere Kommunikation den geltenden rechtlichen Vorgaben entspricht. Wir sind uns der Sensibilität dieses Themas bewusst und überprüfen kontinuierlich unsere Vorgehensweise, um eine seriöse und angemessene Ansprache sicherzustellen.“

Doch Nachfragen dazu beantwortete er nicht mehr. So bat DAS INVESTMENT um exemplarische Nachweise der Erlaubniseinholung durch Eisfeld Consulting bei angefragten Unternehmen. Auch fragten wir vergeblich, ob es Gründe gibt, nach denen eine Einwilligung potenzieller Kunden aus Sicht des Anbieters womöglich gar nicht erforderlich sind.

Betroffener Makler will Unterlassungserklärung erwirken

Für Walter ist der Fall derweil klar: „Es liegt keine Einwilligung zum Zusenden von Werbung vor“, sagt er. Er habe in der Vergangenheit mit zahlreichen Fällen dieser Art Erfahrungen gemacht, hierzu auch Unterlassungserklärungen erwirkt. Den aktuellen Fall habe er bereits seinem Anwalt übergeben. Ihn interessiert dabei auch aus datenschutzrechtlicher Perspektive, wie es dazu kam, dass seine Frau angeschrieben wurde.