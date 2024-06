Academy-Aktiencheck Coca-Cola: In diesen ETFs und Fonds ist die Aktie hoch gewichtet

Du hast gehört, dass Warren Buffett schon ganz lange in Coca-Cola investiert und willst ihm nacheifern, hast aber keine Lust auf ein Direktinvestment in die Einzelaktie? Dann könnten ETFs oder Fonds mit der Coca-Cola-Aktie das Richtige für dich sein. Wir zeigen dir, wo Coca-Cola hoch gewichtet ist.

© Barbara Bocks, Collage mit Canva KI

Die deutschen Verbraucher haben im vergangenen Jahr so viele Erfrischungsgetränke getrunken wie seit zehn Jahren nicht mehr. Der Pro-Kopf-Verbrauch stieg nach einer Hochrechnung um 2,8 Prozent auf 124,9 Liter. Das hat die „Wirtschaftsvereinigung Alkoholfreie Getränke“ am 29. Februar 2024 mitgeteilt. Vor allem Cola-Getränke und Limonaden sind beliebt. Wie in den Vorjahren verbuchten sie mit 80,4 Litern einen Anteil von knapp zwei Dritteln.

So hatte auch Coca-Cola, der größte Softdrink-Hersteller der Welt, 2023 wieder ein richtig gutes Geschäftsjahr. Mit einem Umsatz in Höhe von 45,8 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023 übertraf das Unternehmen die Erwartungen der Analysten deutlich.

Coca-Cola hatte seine Prognose im Jahr 2023 zweimal erhöht und zuletzt ein Plus von 10 bis 11 Prozent anvisiert. Im abgelaufenen Jahr stieg der bereinigte Gewinn je Aktie um 8 Prozent auf 2,69 US-Dollar und lag damit am oberen Ende der Prognosespanne.

Eine Mischung aus höheren Preisen und größerem Absatz war für das Umsatzwachstum im vergangenen Jahr verantwortlich. Das sei besonders bemerkenswert, da die Konkurrenz mit abflauenden oder sogar zurückgehenden Verkäufen zu kämpfen habe, sagen Finanzanalysten.

Warren Buffett ist großer Coca-Cola-Fan und Aktionär

Das vergangene erfolgreiche Geschäftsjahr ist keine große Ausnahme. Coca-Cola ist seit Jahren ein profitables Unternehmen. Ein großer Fan des weltweiten Getränkeproduzenten ist Warren Buffett. Seit Jahrzehnten hält er mit seiner Beteiligungsfirma Berkshire Hathaway laut Angaben von Morningstar 9 Prozent aller Coca-Cola-Aktien.

Der Coca-Cola-Konzern will auch im Jahr 2024 weiterwachsen. Der Getränkeproduzent peilt laut Angaben von DPA ein organisches Umsatzwachstum von 6 bis 7 Prozent an. Der Getränkehersteller ist Partner der Olympischen und Para-Olympischen Spiele in Paris im Sommer 2024. Das Sportsponsoring hat bei dem US-amerikanischen Konzern Tradition. Seit 1900 schaltet Coca-Cola laut Unternehmensangaben Anzeigen mit bekannten Baseballspielern.

Ursprünge von Coca-Cola gehen bis ins 19. Jahrhundert zurück

Generell reicht die Unternehmensgeschichte des Softdrinkherstellers bis in die 1880er Jahre zurück. John Stith Pemberton hat damals ein Getränk gegen Müdigkeit und Kopfschmerzen erfunden und es in seiner Apotheke patentiert. Nach zwei Jahren verkaufte er dann die Patentrechte an den Unternehmer Asa G. Candler.

Hier sind noch ein paar weitere historische Fakten zu dem Getränkehersteller:

In den 1890er Jahren entsteht die Coca-Cola-Company in Atlanta.

In den 1910er Jahren entstanden die erste Abfüllanlagen in Europa und die Glasflasche wurde erfunden.

In den 1960er Jahren kamen erstmalig Cola-Dosen auf den Markt.

In den 1990ern wird Coca-Cola zum ersten Mal in Ostdeutschland verkauft.

In den 2000er Jahren kam dann die Coca-Cola Zero ins Sortiment.

Der weltweite Getränkekonzern hat allerdings keine blütenweiße Weste. Im Jahr 2023 gehörte er erneut zu den größten Plastikverschmutzern der Welt – und das zum sechsten Mal in Folge. Zu diesem Ergebnis kommt ein Report des „Break Free from Plastic“- Netzwerk, zu dem unter anderem auch der BUND gehört. Im Jahr 2023 hat das Netzwerk laut eigenen Angaben 250 Marken-Audits von 8.804 Freiwilligen in 41 Ländern durchgeführt. Zusammen sammelten und prüften sie 537.719 Stück Plastikmüll. Die Coca-Cola Company ist für 33.820 davon verantwortlich.

Coca-Cola gehört laut einer Studie zu den größten Plastikverschmutzern

Zu den weiteren größten globalen Plastikverschmutzern des Jahres 2023 zählen laut Bericht Nestlé, Unilever, PepsiCo, Mondelēz International, Mars, Procter & Gamble, Danone, Altria sowie British American Tobacco.

Allerdings setzt Coca-Cola laut eigenen Angaben auf Recycling seiner Produkte. Für die Produktion neuer Flaschen verwendet der Getränkekonzern recyceltes PET (rPET). Im Jahr 2022 lag der durchschnittliche Anteil an rPET lan den Einwegflaschen-Rohlingen laut Angaben des Unternehmens bei 41 Prozent. Verpackungen machen laut Angaben des Getränkekonzerns 30 Prozent des konzernweiten Kohlendioxid-Fußabdrucks aus.

Im November 2023 hat das deutsche Bundeskartellamt darüber hinaus ein Missbrauchsverfahren gegen Coca-Cola Europacific Deutschland GmbH eingeleitet. „Es bestehen Anhaltspunkte dafür, dass Coca-Cola durch die Ausgestaltung seiner Konditionen gegenüber dem deutschen Lebensmitteleinzelhandel, insbesondere die Rabattgestaltung, andere Unternehmen in ihren wettbewerblichen Möglichkeiten behindern könnte", erklärte Kartellamts-Chef Andreas Mundt gegenüber Tagesschau.de. Diesen Vorwurf untersucht das Bundeskartellamt derzeit.

Coca-Cola in Fonds und ETF s

Wenn du angesichts der guten Geschäftszahlen und Aussichten gerne wie Warren Buffett in Coca-Cola investieren würdest, du aber vor Einzelaktien zurückschreckst, dann findest du auf den folgenden Seiten ETFs und Fonds, in denen Coca-Cola hoch gewichtet ist.

>> Wie viel du mit einem Sparplan auf die entsprechenden ETFs und Fonds verdienen könntest, kannst du mit unserem Sparplan-Rechner herausfinden.

Stand aller Daten: Ende Mai 2024