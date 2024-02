Jens Lison steht dauerhaft an der Spitze des international agierenden Cyber-Versicherers Cogitanda. Der Aufsichtsrat der Unternehmensgruppe hat ihn mit Wirkung zum 1. Januar in seiner Rolle als Vorstands-Chef bestätigt. Dieses Amt hatte er nach dem Tod des plötzlich verstorbenen Gründers Jörg Wälder im November zunächst interimistisch übernommen.

Cogitanda-Gründer Jörg Wälder plötzlich verstorben

Der 59-Jährige war erst im September in den Cogitanda-Vorstand berufen worden. Dort ergänzte Lison als Nachfolger von Ronan Gerety die zuvor dreiköpfige Führungsmannschaft aus dem damaligen Vorstandsvorsitzenden Jörg Wälder sowie Christian Sagawe und Christian Rink, die weiterhin das operative Geschäft beziehungsweise die Finanzen verantworten.

Versicherungsbereich soll im In- und Ausland wachsen

Lison soll vom Cogitanda-Hauptsitz in Köln aus den Versicherungsbereich im In- und Ausland fachlich führen und weiterentwickeln. Erklärtes Ziel ist es, die Produktpalette auszubauen und nach Deutschland, Österreich und Frankreich auch in Spanien, Portugal und Italien zu wachsen. Danach stünden die skandinavischen Länder sowie Benelux-Staaten im Fokus. Diese Aufgabe wird er nun in Personalunion weiterführen.

16 Jahre als Vorstand in der Versicherungsbranche

Lison bringt mehr als 40 Jahre Berufserfahrung mit. Er begann seine berufliche Laufbahn bei der Allianz und arbeitete für weitere internationale Konzerne wie Axa und Zurich, davon 16 Jahre als Vorstand. Zuletzt verantwortete bei der Württembergischen Versicherung unter anderem ein Strategieprogramm zur Neuausrichtung des Komposit-Bereichs.

„Die Versicherungsindustrie ist meine berufliche Heimat, in den letzten Jahren habe ich mich als Vorstand insbesondere im gewerblichen und industriellen Firmenkundengeschäft engagiert“, erklärt Lison. „In diesem Zusammenhang habe ich mich auch intensiv mit den Sparten Cyber und Technische Versicherungen beschäftigt.“

Cyber-Versicherungen und Services zur Prävention

Cogitanda bietet seinen Kunden neben der Versicherung von Cyber- und anderen technischen Risiken auch Dienstleistungen zur Prävention an. Außerdem kümmert sich die Firmengruppe um das Management und die Behebung von Schadensfällen. Cogitanda verzeichnet rund 10.000 versicherte Unternehmen und etwa 4.500 angebundene Maklerbetriebe.