Unerwartet verstorben Cogitanda trauert um Chef und Gründer Jörg Wälder

Jörg Wälder, Chef und Gründer des Cyber-Versicherers Cogitanda, ist unerwartet verstorben. Sein Nachfolger wird sein Vorstandskollege und langjähriger Weggefährte.

Cogitanda trauert um Jörg Wälder. „Mit großer Erschütterung haben wir vom tragischen und plötzlichen Tod unseres Gründers und Vorstandschefs erfahren“, schreibt der Cyber-Versicherer. Der Manager wurde 60 Jahre alt.

Bevor er im April 2016 den Cyber-Versicherer Cogitanda gründete, leitete Wälder den Bereich Finanzdienstleistungen bei den Beratungsgesellschaften KPMG und PWC. Davor war er zwischen 2005 und 2013 im Vorstand der Zurich Versicherung. Dort verantwortete er zuerst das Underwriting und später das Kraftfahrt-Ressort.

„Visionärer Entrepreneur“

Man habe Wälder „als visionären Entrepreneur und Pionier seines Faches“ erlebt, der „in umfassender Weise Cogitanda seinen Stempel aufgedrückt hat“, heißt es vom Cyber-Versicherer. „Seine Vorstellungskraft und seine Unnachgiebigkeit ließen die Cogitanda zu dem Unternehmen werden, das es heute ist“.

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Wälders Position als Cogitanda-Chef übernimmt bis auf Weiteres Jens Lison, der im Cogitanda-Vorstand den Versicherungsbereich verantwortet. Lison trat Cogitanda im September dieses Jahres bei. Davor gehörte er dem Vorstand der Württembergischen Versicherung und der Allianz an. Eine weitere Station seiner Karriere ist der Vorstandsposten als Underwriting-Chef bei der Zurich Versicherung, den er 2008 von Wälder übernahm. „Jörg Wälder und Jens Lison verbinden viele Jahre der Zusammenarbeit in den vergangenen 20 Jahren“, heißt es von Cogitanda.