Wer an Bitcoin verdienen will, ohne selbst Coins zu halten, hat jetzt eine neue Option: Ein Ucits-ETF setzt auf die Miner hinter der Währung – mit einem Hebel in beide Richtungen.

Mit dem neuen ETF erhalten Investoren Zugang zum Bitcoin-Mining-Sektor über das vertraute, liquide und transparente Format börsennotierter Aktien – ohne Cold- oder Hot-Wallets, private Schlüssel oder den Umgang mit der Handelsinfrastruktur der Kryptomärkte.

Coinshares hat einen neuen börsengehandelten Indexfonds aufgelegt, mit dem Anleger gezielt auf das Bitcoin-Mining setzen können, ohne selbst Bitcoin zu halten. Seit dem 21. Juli 2026 ist der Coinshares Bitcoin Mining ETF (ISIN: IE0008EKJPN4) an der Deutschen Börse Xetra handelbar. Nach Angaben des Unternehmens ist es der erste Ucits-ETF in Europa, der allein auf börsennotierte Bitcoin-Miner setzt.

Der Fonds hat seinen Sitz in Irland und wurde von der dortigen Zentralbank zugelassen. Er bildet seinen Referenzindex vollständig physisch nach. Der zugrundeliegende Bitcoin Mining Index wird von Solactive berechnet und verwaltet. Die Gesamtkostenquote des neuen ETF beträgt 0,65 Prozent pro Jahr, die Fondswährung ist der US-Dollar.

Zugang zur Infrastruktur statt zur Kryptowährung

Viele professionelle und institutionelle Anleger dürfen aus regulatorischen oder betrieblichen Gründen keine Kryptowährungen direkt halten. Auch Privatanleger schrecken häufig vor eigenen Wallets, privaten Schlüsseln und der Verwahrung digitaler Münzen zurück. Der neue ETF will dieses Problem nach Angaben von Coinshares umgehen: Statt Bitcoin selbst zu kaufen, investieren Anleger in jene Unternehmen, die das Netzwerk betreiben – die also Rechenleistung bereitstellen, Transaktionen prüfen und neue Bitcoin erzeugen.

Diese Miner reagieren empfindlich auf den Bitcoin-Kurs. Legte der Preis der Kryptowährung zu, weiteten sich ihre Gewinnmargen in der Vergangenheit überproportional aus. Der Grund liegt in einem eingebauten Hebel des Geschäftsmodells. Bislang mussten europäische Anleger einzelne Mining-Aktien kaufen, wenn sie daran teilhaben wollten – mit dem Risiko, ihr Kapital auf wenige Titel zu konzentrieren. Der neue ETF verteilt das Geld stattdessen auf einen ganzen Korb geprüfter Unternehmen.

Wie der Index seine Titel auswählt

Der Index gewichtet die Miner nicht nach ihrer Größe, sondern nach einem Qualitätswert, den Coinshares nach eigenen Angaben in zehn Jahren Forschung entwickelt hat. Fünf Kriterien fließen ein:

der Umfang und Zuwachs der Rechenleistung (Hashrate),

die Rentabilität und Kosteneffizienz gemessen an den Produktionskosten je Bitcoin,

die finanzielle Stabilität anhand von Bilanz, Liquidität und Verschuldung,

der Anteil erneuerbarer Energien sowie

die Qualität der Unternehmensführung.

Um die Streuung zu erhalten, darf kein einzelner Titel mehr als 18 Prozent des Index ausmachen. Beim größten Wert ist im Ausnahmefall allerdings eine Grenze von 33 Prozent möglich. Viermal im Jahr ordnet Solactive die Gewichte neu.

Reguliertes Umfeld als Auslöser Alexandre Schmidt | Bildquelle: Coinshares

Hinsichtlich des Zeitpunkts der Einführung nennt Alexandre Schmidt, Equity Index Manager bei Coinshares, mehrere Gründe. In den USA hätten die zugelassenen Spot-Bitcoin-ETFs großen Investoren den Einstieg erleichtert; mit der zunehmenden Akzeptanz von Bitcoin rücke auch die Infrastruktur dahinter in den Blick. In Europa habe die Krypto-Verordnung Mica für regulatorische Klarheit gesorgt und dem Thema institutionelle Legitimität verschafft.

„Mining-Aktien waren schon immer zugänglich – was fehlte, war genau diese Legitimität, die Institutionen in den Sektor gebracht hat“, sagt Schmidt. Er hat den Ucits-Fonds konzipiert und beschäftigt sich seit Jahren mit dem Bitcoin-Mining. Viele Fondsmandate in der EU dürften weiterhin weder Kryptowerte noch Krypto-ETPs außerhalb des Ucits-Rahmens halten. Ein regelbasiertes Ucits-Vehikel schließe diese Lücke, ohne dass Anleger eine eigene Krypto-Infrastruktur aufbauen müssten.

Hoher Hebel, hohe Verluste möglich

Den Hebel, der die Miner in steigenden Märkten beflügelt, beschreibt Schmidt zugleich als größtes Risiko. Weil die Erträge der Unternehmen am sogenannten Hashprice hängen – dem Ertrag je Einheit Rechenleistung, bestimmt durch Bitcoin-Kurs, Netzwerkschwierigkeit, Block-Belohnungen und Gebühren –, schlagen Kursbewegungen verstärkt durch. „Steigt der Bitcoin-Preis und hinkt die Schwierigkeit hinterher, können sich die Margen der Miner drastisch ausweiten – und umgekehrt. Das erzeugt verstärkte Ausschläge in beide Richtungen“, sagt Schmidt.

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Als weitere Risiken nennt Schmidt die zeitweise geringe Handelbarkeit einzelner Mining-Aktien sowie regulatorische Eingriffe, vor allem in Nordamerika, wo ein großer Teil des Minings stattfindet.

Vom Miner zum Rechenzentrum?

Ein Trend könnte das Profil des Fonds verschieben: Führende Miner verlagern Teile ihres Geschäfts in die Infrastruktur für Künstliche Intelligenz und Hochleistungsrechnen. Für Schmidt ist das kein Widerspruch. Dieselben Stärken – Zugang zu Energie, effiziente Hardware und betriebliche Disziplin – ließen sich auf mehrere Einsatzfelder übertragen. Er wertet die Verlagerung als Stärke, nicht als Verwässerung. Zugleich betont er, der Index bewerte seine Mitglieder weiter nach mining-spezifischen Kennzahlen wie Rechenleistung und Produktionskosten je Bitcoin; das vierteljährliche Neugewichten halte ihn auf dem aktuellen Stand.