In Europa Coinshares startet Handelsplattform für Kryptowährungen

Coinshares startet in Europa eine digitale Handelsplattform für Kryptowährungen namens Hal. Die Plattform soll „den von vielen Anlegern als kompliziert empfundenen Kryptohandel vereinfachen und demokratisieren“, teilt Coinshares mit. Nutzer von Hal erhalten Zugang zu Algorithmen, die von Coinshares entwickelt wurden.

Coinshares-CEO Jean-Marie Mognetti sagt zum Start von Hal:

„Wir haben Napoleon, das Unternehmen, das den Hal-Vorgänger Napbots entwickelt hat, übernommen, weil wir sofort unsere gemeinsamen Ziele erkannt haben: den Zugang zum Handel mit Krypto-Assets zu demokratisieren und Investoren in diesem Bereich weiterzubilden. Wir sind sehr stolz darauf, in einem neuen, sich noch entwickelnden Ökosystem ein Vorreiter zu sein und Tradern Produkte auf professionellem Niveau mit einfacher Benutzererfahrung zu bieten, die es ihnen ermöglichen, viel mehr mit ihren Kryptowährungen zu tun als nur eine Buy-and-Hold-Strategie umzusetzen.“