Eine Umfrage unter mehr als 2.000 Anlegern zeigt, wie weit Kunden und Berater beim Thema Krypto auseinanderliegen. Und was die Kunden von ihren Vermögensverwaltern erwarten.

Wohlhabende Anleger in Europa und den USA halten mehrheitlich Kryptowährungen, viele davon ohne Begleitung durch einen Vermögensverwalter. Von den deutschen Befragten besitzen 70 Prozent digitale Vermögenswerte. Über alle Märkte hinweg machen diese im Schnitt rund 10 Prozent des Depots aus. Das zeigt eine Erhebung im Auftrag des Krypto-Vermögensverwalters Coinshares.

Für die Online-Umfrage befragte das französische Beratungsunternehmen Vardaxoglou insgesamt 2.230 Anleger in Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Schweden, der Schweiz und den USA, davon 305 in Deutschland. Die Hälfte besitzt mehr als eine Million Dollar investierbares Vermögen, die andere Hälfte 500.000 bis 999.999 Dollar. Die Stichprobe ist zudem jung: Die Hälfte der Teilnehmer ist zwischen 40 und 49 Jahre alt, nur 7,5 Prozent sind älter als 60. Das dürfte die Ergebnisse beeinflussen: Jüngere Befragte gewichten Krypto laut Studie in allen Märkten stärker als Ältere.

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37 Prozent halten ihren Berater für übervorsichtig

Unter den deutschen Befragten mit Vermögensverwalter finden 37 Prozent, ihr Berater sei bei digitalen Vermögenswerten zu vorsichtig. In der Schweiz sind es 41 Prozent, in Frankreich 39 Prozent. Coinshares-Mitgründer und -Chef Jean-Marie Mognetti schreibt im Vorwort, die Haltung der Berater folge meist der konservativen Hauspolitik. Die Kryptobestände der Kunden blieben dadurch oft außerhalb ihres Blickfelds.

Dennoch bekennen sich die Anleger zu Wissenslücken. 87 Prozent der Deutschen sagen, ihnen fehle Wissen für wirklich sichere Entscheidungen, oder sie investierten deshalb nur zögerlich. 69 Prozent würden mit einem Vermögensverwalter arbeiten, der sich mit Krypto auskennt. Von den deutschen Krypto-Anlegern investieren 40 Prozent bislang auf eigene Faust, wären für Beratung aber offen. Nur in Schweden liegt dieser Anteil höher (44 Prozent).

Die meisten Investierten halten Krypto für die Zukunft des Finanzsystems oder als Baustein einer breiteren Depotstrategie. Als Hauptmotiv nennen im Schnitt 41 Prozent langfristigen Wertzuwachs und Streuung.

Was sie von Beratern erwarten, ist konkret. An erster Stelle steht der Zugang zu sicheren, regulierten Produkten wie Krypto-ETPs (56 Prozent). Bei der Frage, was das Vertrauen in einen Berater erhöht, nennen 53 Prozent eine eigene Erfolgsbilanz des Beraters mit digitalen Vermögenswerten. Ein Zertifikat in Blockchain-Themen überzeugt mit 52 Prozent knapp weniger.

Deutsche Anleger handeln am liebsten selbst

43 Prozent der deutschen Befragten fühlen sich „sehr wohl“, wenn sie allein über Kryptoanlagen entscheiden. Kein anderer Markt zeigt so viel Selbstvertrauen. Im EU-Schnitt sind es 29 Prozent. 82 Prozent kommen mit dem Risiko der Anlageklasse zurecht, der höchste Wert der Studie. 56 Prozent kaufen bevorzugt direkt über Kryptobörsen statt über Broker, Fonds oder Depotbanken. Auch das ist der Spitzenwert.

Den Kursrutsch vom Februar 2026 nahmen die Deutschen eher als Kaufsignal. 54 Prozent sind seitdem eher bereit zu investieren, 23 Prozent weniger. Ähnlich wirken die Spannungen zwischen den USA und Europa. Sie machen 66 Prozent der Deutschen kaufbereiter, mehr als in jedem anderen Land. 80 Prozent halten Bitcoin für einen verlässlichen langfristigen Wertspeicher.

Institutionelle Signale zählen dabei mehr als Kurse. Die Ankündigungen von Deutscher Bank, Sparkassen und Volksbanken, regulierte Verwahrung und Handel anzubieten, machen 68 Prozent eher kaufbereit.

Anleger wollen mehr Regulierung

77 Prozent der Deutschen wünschen sich eine strengere Regulierung des Kryptomarkts. Die EU-Verordnung Mica macht 63 Prozent eher kaufbereit. Die kryptofreundliche Politik der US-Regierung wirkt bei 79 Prozent und damit stärker. Laut Studie hat die Bafin 57 Anbieter nach Mica zugelassen, 23 Prozent aller Lizenzen in der EU.

Die Erben sind deutlich überzeugter

Für Vermögensverwalter dürfte der Generationenwechsel das stärkere Argument sein. Deutsche Anleger zwischen 18 und 44 Jahren gewichten Krypto im Schnitt mit 12 Prozent, Ältere mit 8 Prozent. 89 Prozent der Jüngeren halten Bitcoin für einen verlässlichen Wertspeicher, bei den Älteren sind es 68 Prozent. Diese Lücke von 21 Prozentpunkten ist die größte aller untersuchten Märkte. Aktiv nach einem krypto-kundigen Berater suchen 45 Prozent der Jüngeren, aber nur 24 Prozent der Älteren.