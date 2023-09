Signierte Collectibles Von John Lennon bis Michael Jordan: die teuersten Unterschriften der Welt

Das tödliche Attentat auf John Lennon am 8. Dezember 1980 erschütterte die Welt. Sein Mörder hatte sich unter die Fans gemischt, die wie gewohnt vor seinem Apartment in New York City warteten und sich sogar noch eine Vinylplatte unterzeichnen lassen – nur wenige Stunden vor der Tat.

Das klingt jetzt ziemlich makaber. Aber als Lennons letztes Autogramm ist diese signierte Platte heute besonders wertvoll. Bereits 2003 wurde sie für eine halbe Million US-Dollar verkauft. 2020 ging die Platte wieder in die Versteigerung und brachte dem Besitzer stolze 900.000 US-Dollar - umgerechnet etwa 830.000 Euro, heißt es von Subsign.