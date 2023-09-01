Bei Collectibles denken viele als Erstes an Lego-Figuren und Sneaker. Aber viele Personen sammeln auch Unterschriften von Prominenten und historischen Persönlichkeiten. Diese werden teilweise für Millionenbeträge gehandelt. Die fünf teuersten Unterschriften der Welt findest du in unserer Klickstrecke.

Signierte Collectibles Von John Lennon bis Michael Jordan: die teuersten Unterschriften der Welt

Autogramme und Signaturen von Prominenten und historischen Persönlichkeiten üben auf viele Menschen eine Faszination aus.

Während treue Fans auf Autogrammjagd vor allem eine persönliche Erinnerung und Verbindung mit ihren Idolen suchen, spekulieren andere auch auf eine Wertsteigerung der signierten Collectibles.

Signierte Objekte werden mitunter zu wertvollen Sammlerstücken. Denn je bekannter die Person und je seltener ihre Signatur, desto begehrter und kostbarer sind ihre Unterschriften, heißt es von Subsign, einem Portal für qualifizierte elektronische Signaturen.

Zu teuren, signierten Collectibles gehören laut Subsign beispielsweise

eine demolierte Gitarre von Kurt Cobain, Wert: 550.000 Euro

ein signierter Brief an einen Fan von Steve Jobs, Wert: 445.000 Euro

ein signierter Baseball von Marilyn Monroe, Wert: 170.000 Euro

Jimi Hendrix erster unterzeichneter Plattenvertrag, Wert: 170.000 Euro

das berühmteste Foto von Albert Einstein mit herausgestreckter Zunge und Unterschrift, Wert: 111.000 Euro

Die Preise dieser Sammlerstücke sind zwar schon recht hoch. Aber für die Top 5 der teuersten Sammlerstücke reicht das noch nicht.

Für die Auswertung des deutschsprachigen Marktes hat Subsign nach eigenen Angaben unter anderem durch Auktionshäuser bereitgestellte Informationen zu Objekte und Erlösen und die Berichterstattung von Publikums- und Fachmedien genutzt.

Das Ranking bezieht sich ausschließlich auf die zuletzt erzielten Verkaufspreise und nur in Ausnahmen auf Schätzungen durch Experten.

Alle Verkaufspreise wurden, falls nötig, in Euro umgerechnet. Die Basis der Umrechnung bildet der durchschnittliche Umrechnungskurs des Jahres 2023.

Quelle: Subsign

Platz 5: John Lennons letztes Autogramm, Wert: 830.000 Euro 1 / 5 Steinboden mit Imagine-Schild und Blumen: John Lennon starb im Jahr 1980 bei einem Attentat. Bildquelle: Canva