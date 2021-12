Redaktion 18.12.2015

„College Humor“ über das einzig wahre Weihnachtsgeschenk „Do you think I smell, you jerks?”

Die meistverkaufte Weihnachts-Single nach „White Christmas“ und „Silent night“ von Bing Crosby? Nein, nicht „Last Christmas“ von Wham, sondern „All I want for Christmas is you“ von Mariah Carey. Ein ebenso harmloser wie zuckriger Popsong, der aber in der Goldman-Sachs-Version ganz erträglich wird. Joyeux Noël!