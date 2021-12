Colonia kooperiert mit HGA Capital

HGA Capital und Colonia Fondsmanagement wollen gemeinsam einen Pflegheimfonds platzieren. Der Careinvest 3 investiert in sechs Pflegeheime in Bayern, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Schleswig-Holstein. Die beiden Häuser wollen 34,7 Millionen Euro von Anlegern einwerben. Die jährlichen Auszahlungen sollen bei mindestens 6 Prozent liegen.Colonia Fonds Management, eine Tochter der Colonia Real Estate AG, startete 2006 mit ihrem ersten Fonds, dem Pflegeheimfonds Careinvest 1. Er wurde schließlich zusammen mit dem Portfolio des Careinvest 2 im Frühjahr 2007 an einen offenen Immobilien-Spezialfonds platziert. Die Platzierung des Careinvest 3 sollte eigentlich im vierten Quartal starten, musste aber „aufgrund schwacher Kapitalmärkte“ verschoben werden, wie es vom Unternehmen heißt. Im Juni soll der Fonds nun als Publikumsfonds an den Markt gehen – mit tatkräftiger Vertriebsunterstützung der HGA Capital. „Die Vertriebswege unserer Unternehmen ergänzen sich ideal“, meint Mario Liebermann von Colonia.