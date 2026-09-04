Schwellenländer gelten als dynamisch, aber ineffizient. Genau da setzt der neue aktive ETF von Columbia Threadneedle an. Wie das Management vorgeht.

Der ETF soll langfristig eine Outperformance gegenüber dem MSCI Emerging Market Index erzielen.

Columbia Threadneedle Investments hat einen neuen, aktiv verwalteten ETF auf Schwellenländeraktien aufgelegt. Der CT QR Series Emerging Markets Equity Active ETF (ISIN: IE000DE2VF85) gehört zur Produktreihe „Quant Redefined“ (QR) des Vermögensverwalters. Anleger können ihn an der Deutschen Börse Xetra, der London Stock Exchange und der SIX Swiss Exchange handeln.

Es ist der vierte ETF der QR-Reihe. Den ersten aktiven Indexfonds dieser Art brachte das Haus im vergangenen Jahr an den Markt. Mit dem neuen Produkt erweitert der Vermögensverwalter seine Palette aktiver Anlagestrategien um einen Zugang zu den Schwellenländern.

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Auswahl nach drei Kriterien

Das Management verbindet einen hauseigenen quantitativen Research-Ansatz mit einer disziplinierten Titelauswahl. Über einen systematischen und wiederholbaren Prozess soll eine Mehrrendite gegenüber dem Vergleichsindex MSCI Emerging Market Index (NR USD) erzielt werden, die bei 3 bis 5 Prozent liegt.

Die einzelnen Unternehmen bewertet das Team nach drei Kriterien, die der Vermögensverwalter Qualität, Katalysator und Wert nennt. Diese Kriterien gewichtet es je nach den Renditetreibern der jeweiligen Branche und ergänzt sie um eigene Analysen. Auf diese Weise sollen Unternehmen mit dem größten Potenzial für eine langfristige Wertsteigerung ins Portfolio gelangen.

Portfoliomanager verweist auf Ineffizienzen

„Schwellenländer gehören zu den vielfältigsten und dynamischsten Märkten des globalen Aktienuniversums. Allerdings können sie auch höchst ineffizient sein“, sagt Christopher Lo, der den ETF verwaltet. „Unser Ansatz kombiniert systematische Analysen mit aktivem Management. So finden wir Unternehmen, die am besten für eine Outperformance positioniert sind. Gleichzeitig werden diejenigen mit schlechten Aussichten herausgefiltert.“

Michaela Collet Jackson, Leiterin Vertrieb und Marketing für die Region EMEA bei Columbia Threadneedle, verweist auf die Nachfrage: „Mit dem vierten aktiven ETF ergänzen wir unsere etablierten aktiven Anlagekompetenzen um eine zusätzliche Produktpalette. Damit reagieren wir zugleich auf die wachsende Nachfrage unserer Kunden nach transparenten und kosteneffizienten aktiven Anlagestrategien.“

Die QR-Reihe umfasst nun vier Produkte: