Ein weiterer Player mischt bei aktiven ETFs mit: Columbia Threadneedle erhält die Zulassung für vier quantitative Aktien-ETFs. Los geht es mit US- und Europa-Strategien.

„Viele Investoren wollen etwas mit mehr Wumms, mit mehr Alpha“

Immer mehr Asset Manager setzen auf aktive ETFs. Nun hat auch Columbia Threadneedle Investments von der irischen Zentralbank die Zulassung für vier aktive Aktien-ETFs erhalten und bringt damit seine in den USA erprobte „Quant Redefined“-Serie erstmals auf den europäischen Markt.

Die CT QR-Serie umfasst Strategien für US-Aktien, europäische Titel, globale Märkte und Schwellenländer. In den kommenden Wochen sollen zunächst die beiden ETFs für amerikanische und europäische Aktien an der Deutschen Börse Xetra, der Six Swiss Exchange und der London Stock Exchange notiert werden. Die Produkte für globale Aktien und Emerging Markets folgen später.

Dreistufiger Anlageprozess

Portfoliomanager Christopher Lo, der auch die US-Pendants verwaltet, setzt auf einen systematischen Ansatz, der quantitative Modelle mit fundamentaler Analyse verbinden soll. Der Prozess gliedert sich in drei Phasen: Zunächst identifiziert das Team mithilfe von mehr als 20 Jahren Erfahrung in quantitativer Modellierung und dem Wissen eines 200-köpfigen Research-Teams jene Aktien mit dem höchsten Outperformance-Potenzial.

In der zweiten Phase stuft das Team die Titel von „starkes Kaufsignal“ bis „starkes Verkaufssignal“ ein und reduziert das Anlageuniversum auf etwa ein Drittel. Die Portfolios erfüllen dabei die Anforderungen von SFDR-Artikel 8. In der dritten Phase konstruiert das Team regelbasiert ein Portfolio aus rund 35 Prozent der Indexwerte, das sektorale und geografische Verzerrungen minimieren soll.

Die Neukalibrierung erfolgt halbjährlich, ergänzt durch tägliche Überprüfungen, um schnell auf Herabstufungen reagieren zu können. Das Ergebnis sind laut Columbia Threadneedle Investments Strategien mit einem Tracking Error von zwei bis vier Prozent. „Überzeugung bedeutet für uns, Alpha durch die Auswahl von Einzeltiteln zu erzielen. Und nicht, Tracking-Error-Zielen hinterherzulaufen“, sagt Christopher Lo.

Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. Jetzt Anmelden Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Die Gesamtkostenquoten bewegen sich zwischen 0,20 Prozent für den US-Aktien-ETF und 0,30 Prozent für den Schwellenländer-Fonds. Damit positioniert sich Columbia Threadneedle unter den Gebühren klassischer aktiver Aktienfonds, aber leicht über denen passiver Index-ETFs.

„Investoren wollen heute Strategien, die Performancepotenzial mit Transparenz, Liquidität und Kosteneffizienz verbinden“, erklärt Christine Cantrell, Head of Active ETFs Distribution für die Region EMEA. Bernd Klapper, der das Wholesale-Geschäft in Deutschland leitet, betont: „Unsere Investoren erwarten eine Anlagelösung, die mehr ist als nur ein Index-Overlay. Sie wollen echtes aktives Management im ETF-Mantel.“

Die Produktpalette richtet sich als Kernbaustein für Kundenportfolios an institutionelle und private Anleger, die aktives Management mit den Vorteilen der ETF-Struktur – Transparenz, Handelbarkeit und Kosteneffizienz – verbinden wollen. State Street Investment Management unterstützt die Markteinführung im Rahmen seines „ETF as a Service“-Angebots mit Kapitalmarktanbindung und technischer Infrastruktur.

Columbia Threadneedle verwaltet weltweit 557 Milliarden Euro und beschäftigt über 550 Investment- sowie mehr als 200 Research-Experten. Das Unternehmen gehört zum US-Finanzdienstleister Ameriprise Financial.