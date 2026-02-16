Columbia Threadneedle Investments erweitert sein Angebot aktiver ETFs um ein globales Aktienprodukt. Der neue Fonds investiert selektiv in rund 35 Prozent der Benchmark-Titel.

Columbia Threadneedle Investments hat einen neuen aktiven ETF mit Fokus auf globale Aktien an den Börsen in Frankfurt, Zürich und London gelistet. Der CT QR Series Global Equity Active ETF (ISIN: IE000M07S996) erweitert die „Quant Redefined“-Serie des Fondsanbieters.

Konzentration auf 35 Prozent der Benchmark-Titel

Das Produkt investiert gezielt in Aktien mit Outperformance-Potenzial. Das Portfolio umfasst nur rund 35 Prozent der Titel aus der Benchmark MSCI ACWI. Die Titelauswahl basiert auf quantitativem Research, das Columbia Threadneedle über mehr als 20 Jahre entwickelt hat. Ergänzend fließen Analysen von mehr als 200 fundamentalen Research-Experten in den Auswahlprozess ein.

Der Anlageprozess kombiniert drei Elemente: Zunächst identifiziert das Team aussichtsreiche Aktien durch quantitative Modelle und fundamentales Research. Anschließend stuft es die Werte von „strong buy“ bis „strong sell“ ein und reduziert das Anlageuniversum auf etwa ein Drittel. Das Portfolio kalibriert das Team zweimal jährlich neu, ergänzt durch tägliche Überprüfungen bei Herabstufungen.

Der ETF strebt einen Tracking Error von zwei bis vier Prozent an und will eine bessere risikobereinigte Rendite als die Benchmark liefern. Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,25 Prozent. Das Produkt erfüllt die Anforderungen nach SFDR-Artikel 8.

Columbia Threadneedle hatte 2025 bereits aktive ETFs für US- und europäische Aktien aufgelegt. Der Fondsanbieter plant weitere Produkte in diesem Bereich.